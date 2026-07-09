رئیس اتاق بازرگانی فارس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، راه‌اندازی صندوق‌های تضمین غیردولتی را راهکاری راهبردی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد صادق حمیدیان در نشست تخصصی آشنایی با اهمیت، مزایا و چگونگی تاسیس صندوق تضمین غیردولتی استان فارس با تأکید بر نقش مهم ابزار‌های نوین مالی در توسعه اقتصادی گفت: ایجاد و تقویت صندوق‌های تضمین غیردولتی می‌تواند گامی مؤثر برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس افزود: در بسیاری از کشور‌های دنیا، ارائه خدمات تضمینی توسط شرکت‌های بیمه به سرمایه‌گذاران، یکی از ابزار‌های مهم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی است، اما در کشور ما این ظرفیت هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.

او اظهارکرد: یکی از نمونه‌های روشن این موضوع، نقش شرکت‌های بیمه در اقتصاد‌های توسعه‌یافته است؛ به‌گونه‌ای که بیمه‌ها علاوه بر پوشش خسارت‌ها، در فرآیند‌های اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری نیز نقش فعال دارند، در حالی که در ایران این نقش هنوز محدودتر از ظرفیت واقعی آن است.

حمیدیان ادامه داد: برای نمونه، یک شرکت بیمه ممکن است یک واحد تولیدی را در برابر حوادث مختلف و آل ریسک تحت پوشش قرار دهد، اما در بسیاری از موارد حاضر نیست در فرآیند‌های تأمین مالی و تضمین سرمایه‌گذاری نیز نقش‌آفرینی کند؛ در حالی که در بسیاری از کشور‌ها این وظایف بخشی از مأموریت نهاد‌های تضمین‌کننده و بیمه‌ای محسوب می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تجربه کشور‌های پیشرفته در این زمینه اضافه کرد: در برخی کشورها، بسیاری از فرآیند‌های فنی نظارتی و تضمینی به جای آنکه صرفاً بر عهده دستگاه‌های دولتی باشد، از طریق سازوکار‌های بیمه‌ای و بخش خصوصی انجام می‌شود؛ چراکه این مجموعه‌ها در قبال پذیرش ریسک و جبران خسارت، مسئولیت مستقیم دارند.

حمیدیان با بیان اینکه توسعه صندوق‌های تضمین خصوصی می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند، افزود: این صندوق‌ها می‌توانند با ارائه ضمانت‌های لازم، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کرده و بخشی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را کاهش دهند.

او با تأکید بر ضرورت فراهم شدن بستر‌های قانونی و اجرایی مناسب برای فعالیت این صندوق‌ها اظهار کرد: امیدواریم با صدور مجوزلازم و شکل‌گیری صندوق‌های توانمند، شاهد تقویت نقش بخش خصوصی در رشد تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کشور باشیم.

در ادامه این جلسه گودرزی معاون اقتصادی استانداری فارس و دکتر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی به تبیین ابعاد مختلف پیرامون تشکیل این صندوق تضمین غیردولتی در استان پرداختند.

برچسب ها: اتاق بازرگانی فارس ، الگوبرداری ، نظم نوین جهانی ، تقویت ، سرمایه گذاری
خبرهای مرتبط
حمیدیان:
وضع فعلی سرمایه گذاری در کشور نگران کننده است
مازندران /
سرمایه گذاری 40 هزار میلیاردی دولت برای تقویت بخش زیرساختی تولید برنج در کشور
رشت /
تقويت زيرساختهای سرمايه گذاری در گيلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
الگوبرداری از نظام‌های موفق جهانی برای تقویت سرمایه‌گذاری در فارس
آمادگی فارس برای فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونیِ تأمین مالی تولید
اختصاص ۱۱ پرواز فوق‌العاده در مسیر شیراز - مشهد برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید
آخرین اخبار
اختصاص ۱۱ پرواز فوق‌العاده در مسیر شیراز - مشهد برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید
آمادگی فارس برای فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونیِ تأمین مالی تولید
الگوبرداری از نظام‌های موفق جهانی برای تقویت سرمایه‌گذاری در فارس
کشف کالا‌های قاچاق و دستگیری سارقان در عملیات پلیس
سفر غمگینانه خانواده شهدای جنگ رمضان به مشهد برای وداع با رهبر شهید انقلاب
تجدید عهد جامعه مهندسین فارس با آرمان‌های خدمت صادقانه
صدور بیش از ۷۸ هزار فقره سند مالکیت تک برگ در فارس
تعطیلی ۱۷ مرکز درمانی غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون
تمدید مهلت محاسبه عوارض سال ۱۴۰۵ با تعرفه سال ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه جاری
بادِ عصر و غبارِ شب
صاحب نیروگاه خورشیدی در منازل فارس شوید/تسهیلات ۴۰۰ میلیونی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
سرمایه‌گذاری میلیاردی راهداری فارس برای توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای شیراز
تسامح با زمین‌های بلااستفاده پایان می‌یابد/ تعیین تکلیف ۳۴ پرونده اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی فارس
خوشه‌های طلایی اقلید درو شدند
فعالیت‌های فرهنگی باید جریان‌ساز و دارای اثر اجتماعی باشند
اعزام ۴۰۰ خانواده شهدا از فارس به مراسم تشییع رهبر شهید
آیین وداع و سوگواری نیرو‌های مسلح در رثای امام شهید + فیلم
بسیج امکانات آموزش و پرورش فارس برای امتحانات نهایی ۹۹ هزار دانش‌آموز
منطقه آزاد خلیج فارس؛ موتور توسعه جنوب
ایستادگی ملت، نقطه اتکای ایران در برابر بدعهدی‌های جهانی است