رئیس شبکه دامپزشکی ارومیه گفت: در اجرای بازدیدهای نظارتی ۳۳۵ کیلوگرم فرآورده دامی غیرقابل مصرف در ارومیه ضبط و معدوم سازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ناصر رجبی رئیس شبکه دامپزشکی ارومیه گفت: در ادامه اجرای برنامه‌های نظارتی، اکیپ بازرسی شبکه دامپزشکی شهرستان ارومیه با حضور در مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، وضعیت بهداشتی فرآورده‌ها و نحوه نگهداری آن‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

وی افزود: در جریان این بازدیدها، ۳۳۵ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف به دلیل عدم انطباق با ضوابط و موازین بهداشتی شناسایی، ضبط و از چرخه عرضه خارج شد.

 دکتر رجبی یاد آور شد: فرآورده‌های کشف‌شده پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، مطابق دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور معدوم‌سازی شد. 

رئیس شبکه دامپزشکی ارومیه تصریح کرد: این اقدام در راستای تضمین کیفیت فرآورده‌های خام دامی، ارتقای سطح نظارت‌های بهداشتی و حفظ سلامت عمومی انجام گرفت و نظارت‌های مستمر بر مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح شهرستان با جدیت ادامه دارد.

برچسب ها: ضبط فرآورده فاسد و غیر بهداشتی ، دامپزشکی
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ضبط و معدوم سازی ۳۳۵ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در ارومیه
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ضبط و معدوم سازی ۳۳۵ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف در ارومیه
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