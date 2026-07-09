باشگاه خبرنگاران جوان - فخرالدین کشاورز مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از انجام ۱۱ پرواز فوق‌العاده در مسیر شیراز - مشهد خبر داد و گفت: این اقدام با همکاری هفت شرکت هواپیمایی و به‌منظور تسهیل سفر متقاضیان شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب صورت گرفته است.

او افزود: این پرواز‌ها با همکاری شرکت‌های هواپیمایی آوا، تابان، فلای‌پرشیا، آساجت، لاد ایر، رایمون و ایرتور انجام شد.

کشاورز ادامه داد: هدف اصلی از این اقدام، پاسخگویی به افزایش چشمگیر تقاضای سفر و تسهیل اعزام متقاضیان جهت حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، بوده است.

او تصریح کرد: با هماهنگی مجموعه فرودگاه شیراز و شرکت‌های هواپیمایی، ظرفیت پروازی این مسیر افزایش یافت تا مسافران بتوانند با سهولت بیشتری به مشهد مقدس سفر کنند و دغدغه‌ای بابت دسترسی به پرواز نداشته باشند.

مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در مشهد برگزار خواهد شد.

منبع: فرودگاه شیراز