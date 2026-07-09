باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - علیرضا ابراهیمی در نشست با دهیاران هوراند گفت:در یک سال گذشته با همکاری دهیاران و مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۵۰ هزار مترمربع آسفالتریزی و ۸ هزار مترمربع سنگفرش در روستاهای شهرستان هوراند اجرا شد که نقش موثری در بهبود زیرساختها و محرومیتزدایی از چهره روستاها داشته است.
فرماندار هوراند با اشاره به صدور مجوز ایجاد بومگردی برای ۲۰ روستای شهرستان از دهیاران خواست با بهرهگیری از بستههای حمایتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زمینه توسعه اقامتگاههای بومگردی و رونق گردشگری روستایی را فراهم کنند.
ابراهیمی از برگزاری هفته هوراند در شهر تبریز پس از ماههای محرم و صفر خبر داد و گفت: با توجه به شرایط توپوگرافی، طبیعت چهار فصل و ظرفیتهای ارزشمند گردشگری و کشاورزی شهرستان این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی توانمندیهای هوراند است.
وی افزود:هر ۶۴ دهیاری شهرستان باید با حضور فعال در این برنامه، ظرفیتها، محصولات، جاذبههای گردشگری و توانمندیهای روستاهای خود را در معرض دید عموم قرار دهند تا گام موثری در معرفی و توسعه شهرستان برداشته شود.