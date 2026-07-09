باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های آزاد کره جنوبی از سری مسابقات G4 فدراسیون جهانی برگزار شد و تیم مردان ایران با ۷ ورزشکار در این رویداد بین‌المللی حضور داشتند که در پایان این رقابت‌ها با کسب سه مدال طلا، نقره و برنز به کار خود پایان دادند.



در این رقابت‌ها، امیرمحمد حقیقت‌شناس در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم پس از پیروزی مقابل نمایندگان پورتوریکو، گرجستان و ساحل عاج راهی دیدار نهایی شد. در فینال نیز با توجه به عدم حضور حریف ازبکستانی، مدال طلای این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

علیرضا بخت در وزن منهای ۸۰ کیلوگرم پس از برتری مقابل نمایندگان عراق، ترکیه و روسیه به فینال راه یافت. او در دیدار پایانی برابر نماینده کره جنوبی، راند دوم را به سود خود پایان داد، اما در دو راند دیگر نتیجه را واگذار کرد و مدال نقره این رقابت‌ها را کسب کرد.

حامد حق‌شناس نیز در وزن مثبت ۸۰ کیلوگرم با پیروزی مقابل نماینده ترکیه تا مرحله نیمه‌نهایی پیش رفت و پس از شکست مقابل حریف ازبکستانی، مدال برنز رقابت‌های آزاد پاراتکواندو کره جنوبی را به دست آورد.

ابوالفضل ایمانی، محمدطاها حسن پور، مهدی پوررهنما و سعید صادقیان پور چهار نماینده دیگر از رسیدن به مدال بازماندند.

تیم مردان پاراتکواندوی ایران در رقابت‌های آزاد کره جنوبی از سری مسابقات G4 فدراسیون جهانی با کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز به کار خود پایان داد.

هدایت تیم مردان ایران در این رقابت‌ها را مهدی احمدی به عنوان سرمربی و علی کریمی‌صابر به عنوان مربی برعهده داشتند.