باشگاه خبرنگاران جوان - استان ایلام بار دیگر شاهد رخدادی تلخ در حوزه سلامت بود و مادری که برای سزارین در بیمارستان کوثر بستری شده بود، پس از انجام این جراحی جان خود را از دست داد.

این حادثه در حالی رخ داد که کمتر از یک ماه از جان‌باختن مادر جوان دیگری در همین مرکز درمانی می‌گذرد، رخدادی که بار دیگر نگاه‌ها را متوجه بیمارستان کوثر کرده و انتظار افکار عمومی برای روشن شدن علت این دو حادثه را افزایش داده است.

در پی وقوع این حادثه و افزایش حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ای، دستگاه قضایی استان با قید فوریت به موضوع ورود کرد.

دادستان ایلام با اعلام ورود ویژه به پرونده‌های اخیر اظهار کرد که در نخستین روز کاری هفته آینده، مسئولان مرتبط برای ارائه توضیحات به مرجع قضایی احضار خواهند شد تا همه ابعاد این حوادث با دقت، جامعیت و بر پایه مستندهای موجود بررسی شود.

عبدالوهاب بخشنده افزود: همه اسناد و مدارک پزشکی، پیشینه درمانی، گزارش‌های تخصصی و دیگر مستندهای مرتبط با دقت بررسی خواهد شد و در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف، مطابق قانون پرونده قضایی تشکیل و بدون اغماض اقدام‌های قانونی لازم انجام می‌شود.

این دومین حادثه مرگ مادران پس از زایمان در بیمارستان کوثر ایلام در هفته‌های اخیر است.

پیش از این در ۲۳ خرداد، «فاطمه» مادر جوان ایلامی، برای زایمان به همین بیمارستان مراجعه کرده بود و ساعاتی پس از عمل جان خود را از دست داد.

خانواده این مادر جوان مدعی هستند که پس از بروز خونریزی شدید، اطلاع‌رسانی به پزشک معالج با تأخیر انجام شده است.

این ادعا اکنون در چارچوب رسیدگی‌های قضایی و کارشناسی در دست بررسی قرار دارد و تاکنون نتیجه رسمی درباره آن اعلام نشده است.

تکرار این حوادث ضرورت شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی دقیق و شتاب در اعلام نتایج بررسی‌های کارشناسی را بیش از پیش برجسته کرده است و انتظار می‌رود با رسیدگی دقیق دستگاه قضایی و مراجع تخصصی، به پاسخی روشن و مستند برای افکار عمومی منجر شود.