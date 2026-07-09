رئیس جمهور لبنان تاکید کرد که تحکیم آتش‌بس در جنوب لبنان مستلزم افزایش فشار بر اسرائیل برای توقف عملیات نظامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جوزف عون، رئیس جمهور لبنان در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا پیش از سفر برنامه‌ریزی شده به واشنگتن به دعوت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت که تحکیم آتش‌بس در جنوب لبنان مستلزم افزایش فشار بر اسرائیل برای توقف عملیات نظامی است.

ریاست جمهوری لبنان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، عون به عیسی تأکید کرد که اسرائیل باید از چارچوب توافق شده پس از مذاکرات لبنانی-آمریکایی-اسرائیلی در واشنگتن پیروی کند و به «توقف گلوله‌باران، انفجار‌ها و تخریب توسط نیرو‌های اسرائیلی در تعدادی از شهر‌ها و روستا‌های اشغالی» پایان دهد.

عیسی سفر آتی عون به آمریکا را بسیار مهم توصیف کرد و مدعی شد که این سفر نشان دهنده تمرکز ترامپ بر امنیت و ثبات لبنان است.

 وی افزود که مذاکرات در رم در ۱۴ و ۱۵ ژوئیه با هدف اجرای چارچوب واشنگتن انجام می‌شود و انتظار می‌رود یک هیئت نظامی آمریکایی به زودی برای هماهنگی مراحل بعدی به بیروت سفر کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به لبنان ، آتش‌بس در لبنان
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