امروز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امروز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۷ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
نیم سکه ۹۵ میلیون تومان 
ربع سکه ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۲۸ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار ۱۷ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار  ۲۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان 

 

برچسب ها: قیمت سکه ، قیمت طلا
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