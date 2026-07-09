باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۷ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۷۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۹۵ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۸ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۷ میلیون و ۹۷۱ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان