باشگاه خبرنگاران جوان - امروز شهر مشهد مقدس و خیابانهای منتهی به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) میزبان خیل عظیم سوگواران و دلدادگانی بود که از راههای دور و نزدیک خود را به این مراسم پر از حزن و اندوه رساندند تا با پیکر پاک و مطهر امام شهید امت وداع کنند. عزادارانی که با دلهای اندوهگین و سردادن شعارهای حماسی برای دفاع از میهن اسلامی و شهدا در سوگ این بزرگ مرد ملت نشستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی گوشههایی از این مراسم را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: احمد صادقی - خراسان رضوی
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