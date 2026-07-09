باشگاه خبرنگاران جوان - معاملات برخط برق از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با هدف تسهیل دسترسی فعالان بازار، افزایش سرعت انجام معاملات و توسعه زیرساخت‌های معاملاتی راه‌اندازی شد. از زمان آغاز فعالیت این بستر تاکنون، سهم معاملات برخط به‌طور مستمر افزایش یافته و اکنون ۸ درصد از ارزش معاملات بازار برق بورس انرژی ایران را به خود اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود با افزایش تعداد شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز معاملات برخط برق و همچنین ورود شرکت‌های جدید ارائه‌دهنده سامانه‌های مدیریت سفارش (OMS)، سهم معاملات برخط در بازار برق بورس انرژی ایران در ماه‌های آینده بیش از پیش افزایش یافته و زمینه توسعه هرچه بیشتر معاملات در این بازار فراهم شود.