بلومبرگ گزارش داد ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز پس از حملات آمریکا به ایران تقریبا به طور کامل متوقف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بلومبرگ گزارش داد که پس از حمله نظامی آمریکا به ایران برای دومین روز متوالی، ترافیک از طریق تنگه هرمز روز پنجشنبه تقریبا متوقف شد ، زیرا آتشبس شکننده بین دو طرف به طور فزایندهای متزلزل به نظر میرسد.
دادههای ردیابی کشتیها نشان داد که بیشتر تحرکات قابل توجه در مهمترین کریدور انرژی جهان در امتداد مسیری تحت حمایت ایران در نزدیکی انتهای شمالی این آبراه رخ داده است، در حالی که کریدور عمانی تحت کنترل آمریکا بی تحرک بوده است.
به گفته این آژانس، در میان کشتیهای بزرگ، تنها یک ابرنفتکش تحت تحریم آمریکا که از خلیج فارس خارج میشد و یک کشتی کانتینری با پرچم ایران در تنگه دیده شدند.
در همین راستا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، تاکید کرد که تنگه هرمز تنها با هماهنگی ایران باز خواهد شد و نه بر اساس تهدیدات آمریکا.
منبع: المیادین