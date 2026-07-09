شهردار منطقه ۱۱ گفت: این منطقه با آماده‌سازی زیرساخت‌های شهری، میزبان شایسته زائران و عزاداران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران، با اشاره به اقدامات گسترده مدیریت شهری این منطقه در آستانه مراسم وداع و تشییع پیکر پدر امت، اظهار کرد: منطقه ۱۱ به دلیل قرار گرفتن در مسیر‌های اصلی تردد و میزبانی از زائران استان‌های مختلف، تمامی ظرفیت‌های اجرایی، خدماتی، عمرانی، فرهنگی و ترافیکی خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم به کار گرفت.

وی افزود: مجموعه معاونت‌های مختلف شهرداری منطقه ۱۱ با برنامه‌ریزی و اقدامات هماهنگ، از آماده‌سازی مسیر‌های مراسم و تأمین زیرساخت‌های شهری تا اسکان، پذیرایی، خدمات رفاهی، حمل‌ونقل و فضاسازی شهری، شرایط لازم برای حضور آرام و ایمن عزاداران را فراهم کردند.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به اقدامات معاونت حمل‌ونقل و ترافیک گفت: در محور‌های خیابان حضرت ولیعصر (عج)، جمهوری اسلامی و کارگر جنوبی، عملیات ایمن‌سازی و آماده‌سازی مسیر انجام شد که شامل آماده‌سازی ۴۵۰ متر مسیر، نصب ۲۷۰ دهنه نرده ترافیکی، نصب ۱۸۳ بنر هدایت مسیر، انسداد ۱۸۵ نقطه و رفع زوائد فیزیکی در ۲۳۶ نقطه بود.

قمی ادامه داد: برای مدیریت تردد شهروندان و زائران، یک‌هزار پارکینگ عمومی، ۷۲۰۰ پارکینگ خصوصی و ۴۳۰ جایگاه ویژه اتوبوس‌ها آماده‌سازی شد و ۶۰ دستگاه تاکسی‌ون، ۷۰ دستگاه اتوبوس BRT، ۲ اتوبوس اورژانس، ۳ آمبولانس و ۳ موتورلانس در مسیر‌های منتهی به مراسم مستقر شدند.

وی با اشاره به اقدامات معاونت فنی و عمرانی اظهار کرد: برای بهسازی محور‌های اصلی، ۱۲۰ مورد لکه‌گیری آسفالت با مصرف ۶۵ تن آسفالت در خیابان معیری و کارگر، بیش از ۵۰ مورد مناسب‌سازی و مرمت پیاده‌رو‌ها به مساحت ۲۲۰ مترمربع، ۳۳ مورد مرمت جداول و دریچه‌های شهری و همچنین تراش و روکش مکانیزه خیابان ۱۲ فروردین با مصرف یک‌هزار و ۱۰۰ تن آسفالت انجام شد.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به اقدامات معاونت فرهنگی و اجتماعی در حوزه اسکان و خدمت‌رسانی گفت: ظرفیت اسکان بیش از ۱۳۰ هزار نفر در ۵۸ مدرسه، ۵۰ مسجد، ۶ بوستان و سایر اماکن فراهم شد و در مجموع بیش از ۱۴۳ هزار نفر در ۱۶۰ نقطه برای اسکان پیش‌بینی شدند. همچنین در بوستان رازی بیش از ۴ هزار چادر مسقف مجهز به روشنایی برای اسکان زائران برپا شد.

وی افزود: برای پذیرایی از عزاداران، ۴۰ آشپزخانه با ظرفیت پخت ۶۵ هزار پرس غذا در هر وعده فعال شد، بیش از ۲ میلیون بطری آب معدنی و ۵۰۰ هزار لیتر شربت توزیع شد و موکب‌های پذیرایی، فرهنگی و سلامت نیز در سطح منطقه مستقر شدند.

قمی با اشاره به اقدامات معاونت خدمات شهری و محیط زیست اظهار کرد: در راستای ارتقای رفاه عزاداران، ۱۳۴ چشمه سرویس بهداشتی سیار در سطح منطقه مستقر شد، بیش از ۲۰ هزار مترمربع فضای اسکان آماده‌سازی، ۵۰ هزار مترمربع فرش و موکت پهن، ۱۹ نقطه به مساحت ۴۳ هزار و ۶۲۰ مترمربع به سایه‌بان و شید مجهز و سازه‌های داربستی در ۱۶ نقطه به مساحت ۲۱ هزار و ۸۲۰ مترمربع اجرا شد.

وی ادامه داد: همچنین ۵۴ واحد خرک و شیر آب در نقاط مختلف منطقه آماده‌سازی شد تا خدمات‌رسانی به زائران با سهولت بیشتری انجام شود.

شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به اقدامات معاونت مالی و اقتصاد شهری گفت: برای پشتیبانی از این میزبانی، تجهیزات و اقلام مورد نیاز شامل ۱۲۰ دستگاه کولر، ۷۰ پنکه، ۱۰۰ وان یخ، یک‌هزار مهر نماز، ۲۰ باکس شارژ موبایل، ۱۵۰ هزار بطری آب معدنی، مخازن ذخیره آب و ۶۵۰۰ کیلوگرم کیسه زباله تأمین شد.

قمی همچنین درباره اقدامات اداره روابط عمومی و اداره زیباسازی خاطرنشان کرد: همزمان با برگزاری مراسم، فضاسازی شهری، سیاه‌پوش کردن معابر و آماده‌سازی سیمای منطقه انجام شد و دیوارنگاره‌های سه‌راه جمهوری و میدان راه‌آهن با طرح‌های جدید و متناسب با فضای مراسم تغییر یافت.

وی در پایان تأکید کرد: منطقه ۱۱ افتخار میزبانی از عزاداران چهار استان قم، قزوین، خراسان رضوی و خراسان شمالی را داشت و همه مجموعه‌های مدیریت شهری با تلاش شبانه‌روزی تلاش کردند تا این مراسم با نظم، امنیت، آرامش و خدمت‌رسانی مطلوب برگزار شود.

برچسب ها: شهرداری ، امام شهید
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