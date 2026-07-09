منطقه یک تهران با پایان مراسم باشکوه بدرقه امام شهید ایران، با جمع‌آوری تجهیزات اقامتی و تخلیه مراکز اسکان، میزبانی از زائران استان‌های مازندران و گلستان را به سرانجام رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حق‌بین، شهردار منطقه، ضمن قدردانی از همراهی شهروندان و کارکنان شهرداری منطقه یک در جریان این میزبانی، اظهار داشت: این میزبانی نتیجه تلاش شبانه‌روزی تمام بخش‌های شهرداری بود که با هدف تکریم زوار و برگزاری مطلوب مراسم انجام شد وپس از اتمام مراسم و بازگشت زائران، تمام زیرساخت‌هایی که برای اسکان موقت فراهم شده بود، از روز سه شنبه ۱۶ تیر به حالت اولیه بازگشت.

حق‌بین با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: منطقه یک با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های موجود شامل مدارس، مساجد، مرقد مطهرامامزادگان (ع)،دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، ورزشی، سراهای محلات، بوستان ها و سوله‌های مدیریت بحران، امکان پذیرایی از زائران را فراهم کرده بود و همچنین دو زائرشهر در مجاورت دانشگاه امام حسین(ع) در شهرک ولایت و زائرسرای بوستان یاس فاطمی با پشتیبانی چادرهای هلال‌احمر برای اسکان موقت زائران تجهیز شده بودند.

شهردار منطقه یک تصریح کرد: با پایان مراسم و انجام عملیات جمع‌آوری تجهیزات، تمامی اماکن یادشده فعالیت عادی خود را از سر گرفته‌اند و منطقه یک اکنون مهیای تداوم خدمت‌رسانی روزانه به شهروندان است.

برچسب ها: شهرداری ، اسکان
خبرهای مرتبط
روایت میزبانی منطقه ۱۱ از مراسم وداع؛
بسیج همه ظرفیت‌های مدیریت شهری برای خدمت به عزاداران پدر امت
بیش از ۱۰ میلیون زائر در مراسم تشییع پذیرایی و اسکان داده شدند
در دیدار شهردار تهران با شهردار صنعا مطرح شد؛
زاکانی: آینده جهان و منطقه تحت‌تأثیر فعالیت‌های جبهه مقاومت است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری عاملان حمله مسلحانه در شمال تهران
جان خود را فدای آرمان‌های رهبر انقلاب می‌کنیم
تردد زائران مشهد مقدس با مدیریت کامل پلیس راهور در جریان است
افزایش حجم تردد در مسیر‌های منتهی به خراسان رضوی/ ترافیک سنگین در هراز
بسیج همه ظرفیت‌های مدیریت شهری برای خدمت به عزاداران پدر امت
پایان مأموریت اسکان زائران در منطقه یک؛ بازگشت فعالیت مراکز به روال عادی
آخرین اخبار
پایان مأموریت اسکان زائران در منطقه یک؛ بازگشت فعالیت مراکز به روال عادی
بسیج همه ظرفیت‌های مدیریت شهری برای خدمت به عزاداران پدر امت
تردد زائران مشهد مقدس با مدیریت کامل پلیس راهور در جریان است
جان خود را فدای آرمان‌های رهبر انقلاب می‌کنیم
افزایش حجم تردد در مسیر‌های منتهی به خراسان رضوی/ ترافیک سنگین در هراز
دستگیری عاملان حمله مسلحانه در شمال تهران
محدودیت‌های ترافیکی در محورهای منتهی به مشهد برای مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید