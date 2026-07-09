باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حق‌بین، شهردار منطقه، ضمن قدردانی از همراهی شهروندان و کارکنان شهرداری منطقه یک در جریان این میزبانی، اظهار داشت: این میزبانی نتیجه تلاش شبانه‌روزی تمام بخش‌های شهرداری بود که با هدف تکریم زوار و برگزاری مطلوب مراسم انجام شد وپس از اتمام مراسم و بازگشت زائران، تمام زیرساخت‌هایی که برای اسکان موقت فراهم شده بود، از روز سه شنبه ۱۶ تیر به حالت اولیه بازگشت.

حق‌بین با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: منطقه یک با بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های موجود شامل مدارس، مساجد، مرقد مطهرامامزادگان (ع)،دانشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، ورزشی، سراهای محلات، بوستان ها و سوله‌های مدیریت بحران، امکان پذیرایی از زائران را فراهم کرده بود و همچنین دو زائرشهر در مجاورت دانشگاه امام حسین(ع) در شهرک ولایت و زائرسرای بوستان یاس فاطمی با پشتیبانی چادرهای هلال‌احمر برای اسکان موقت زائران تجهیز شده بودند.

شهردار منطقه یک تصریح کرد: با پایان مراسم و انجام عملیات جمع‌آوری تجهیزات، تمامی اماکن یادشده فعالیت عادی خود را از سر گرفته‌اند و منطقه یک اکنون مهیای تداوم خدمت‌رسانی روزانه به شهروندان است.