باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارشها حاکی از آن است که آزمایشگاهها و بانکهای خون غزه به دلیل کمبود شدید تجهیزات و مواد مصرفی حیاتی، در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفتهاند؛ موضوعی که ارائه خدمات تشخیصی به بیماران و مجروحان در سراسر نوار غزه را با خطر توقف کامل مواجه کرده است.
سحر غانم، از مدیران وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که کمبود مواد و تجهیزات آزمایشگاهی به ۸۷ درصد رسیده و اقلام ضروری مورد نیاز برای انجام آزمایشهای تشخیصی نیز با کسری ۷۴ درصدی مواجه است.
او افزود که خرابیهای مکرر دستگاههای فرسوده آزمایشگاهی، این بحران را بیش از پیش تشدید کرده است.
غانم با درخواست مداخله فوری برای تأمین تجهیزات و اقلام مورد نیاز، هشدار داد که ادامه ارائه خدمات در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
این هشدار در حالی مطرح میشود که نظام سلامت غزه همچنان بر اثر حملات رژیم صهیونیستی و محدودیتهای اعمالشده، با خسارات گسترده و بحران فزاینده روبهرو است.
منبع: الجزیره