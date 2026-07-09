مدیران حوزه بهداشت غزه می‌گویند که کمبود شدید تجهیزات، بانک‌های خون و آزمایشگاه‌های این باریکه را در آستانه تعطیلی کامل قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که آزمایشگاه‌ها و بانک‌های خون غزه به دلیل کمبود شدید تجهیزات و مواد مصرفی حیاتی، در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که ارائه خدمات تشخیصی به بیماران و مجروحان در سراسر نوار غزه را با خطر توقف کامل مواجه کرده است.

سحر غانم، از مدیران وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که کمبود مواد و تجهیزات آزمایشگاهی به ۸۷ درصد رسیده و اقلام ضروری مورد نیاز برای انجام آزمایش‌های تشخیصی نیز با کسری ۷۴ درصدی مواجه است.

او افزود که خرابی‌های مکرر دستگاه‌های فرسوده آزمایشگاهی، این بحران را بیش از پیش تشدید کرده است.

غانم با درخواست مداخله فوری برای تأمین تجهیزات و اقلام مورد نیاز، هشدار داد که ادامه ارائه خدمات در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که نظام سلامت غزه همچنان بر اثر حملات رژیم صهیونیستی و محدودیت‌های اعمال‌شده، با خسارات گسترده و بحران فزاینده روبه‌رو است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، تجهیزات بهداشتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۱۸ تير ۱۴۰۵
مردم غزه حماس و اسراییل را نفرین میکنند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۱۸ تير ۱۴۰۵
جنابان مذاکره‌کننده چند بار دیگه باید تفاهم‌نامه نقض بشه تا شماها یقین کنید که نمیشه با شیطان دست صلح داد. کی به غیرتتون برمی‌خوره که این همه مادر رو داغدار کردید و به خاکتون تجاوز شد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۱۸ تير ۱۴۰۵
خوب چی کنیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۸ تير ۱۴۰۵
وقتشه

مردم غزه و فلسطین و تجهیز ب اسلحه کنیم

و وارد بشیم با اونا به داخل سرزمین های اشغالی


صهیونیا باید دم شون رو کول ، ن، شون بذارن گم بشن

البته شنا بلد باشن امید ب زندگی باید داشته باشن
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