باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، روز پنجشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، آماده گفتوگو با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود است.
پسکوف در پاسخ به سوالی در مورد احتمال گفتگوی تلفنی بین پوتین و ترامپ به خبرنگاران گفت: «رئیس جمهور از گفتوگو استقبال میکند.»
پسکوف خاطرنشان کرد که آمریکا، برخلاف اروپاییها، تمایل خود را برای مشارکت در روند صلح در اوکراین حفظ کرده است و مسکو از این امر استقبال میکند.
پسکوف تأکید کرد که روسیه امیدوار است آمریکا پس از حل و فصل درگیری با ایران، به روند حل و فصل مناقشه اوکراین بازگردد. او اظهار داشت که هرگونه تشدید بیشتر تنش ممکن است عملیات ویژه نظامی را تا حدودی طولانی کند، اما روسیه را مجبور به ایجاد یک منطقه حائل بزرگ در اوکراین خواهد کرد.
ترامپ در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا، در پاسخ به سوالی در مورد احتمال از سرگیری درگیری، به خبرنگاران گفت: «فکر نمیکنم چنین اتفاقی بیفتد. اگر توافقی حاصل شود، روسیه بسیار خوشحال خواهد شد و کارهای دیگری انجام خواهد داد.»
منبع: اسپوتنیک