باشگاه خبرنگاران جوان- علیاصغر طهماسبی روز پنجشنبه با همراهی معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی و هماهنگی امور عمرانی استانداری، فرماندار آققلا، مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی با حضور در محل حادثه، آخرین وضعیت بخش آسیبدیده پل راهآهن را بررسی کرد.
استاندار گلستان در این بازدید با تاکید بر ضرورت تسریع در روند بازسازی اظهار کرد: دستگاههای مرتبط ماموریت یافتهاند از همین امروز عملیات ترمیم و بازسازی را آغاز کنند تا هیچگونه خللی در خدماترسانی به مردم ایجاد نشود.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده و تماس تلفنی با وزیر راه و شهرسازی افزود: تمامی ظرفیتهای لازم برای بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی و اجرای بازسازی با استانداردهای بالاتر به کار گرفته خواهد شد.
طهماسبی همچنین با اشاره به حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پاسخ لازم را به این اقدام خواهند داد و در عین حال حفظ آرامش مردم و اطلاعرسانی دقیق و مسئولانه از سوی رسانهها ضروری است.
وی با بیان اینکه دشمنان باید بدانند خسارتها موجب توقف حرکت کشور نخواهد شد، گفت: «هرجایی را که بزنند، بهترش را میسازیم.»
استاندار گلستان، ایمنسازی محل حادثه، آغاز فوری عملیات بازسازی و بازگشت شرایط به روال عادی را اولویت اصلی استان عنوان کرد