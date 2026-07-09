باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اهتزاز پرچم سرخ خونخواهی عزاداران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد + فیلم

مردم حاضر در مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید پرچم سرخ خونخواهی را برافراشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  خیل عظیمی از عزاداران و زائران در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب حاضر شدند و پرچم سرخ خونخواهی را به دست گرفتند.

مطالب مرتبط
اهتزاز پرچم سرخ خونخواهی عزاداران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد + فیلم
young journalists club

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم امام حسین (ع) پس از تشییع ۱۲ ساعته + فیلم

اهتزاز پرچم سرخ خونخواهی عزاداران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد + فیلم
young journalists club

شگفتی تحلیلگر عرب‌زبان از مراسم باشکوه تشییع‌ رهبر شهید در ایران؛ تشییعی فراتر از تصور رسانه‌های جهان + فیلم

اهتزاز پرچم سرخ خونخواهی عزاداران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد + فیلم
young journalists club

دیشب در کربلا غوغایی به پا شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
همراهی جنگنده‌های ارتش با هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۳۵۱

همراهی جنگنده‌های ارتش با هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
طواف پیکر رهبر شهید انقلاب بر گرد ضریح حضرت عباس(ع) + فیلم
۱۲۰۶

طواف پیکر رهبر شهید انقلاب بر گرد ضریح حضرت عباس(ع) + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم امام حسین (ع) پس از تشییع ۱۲ ساعته + فیلم
۹۴۴

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم امام حسین (ع) پس از تشییع ۱۲ ساعته + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
شگفتی تحلیلگر عرب‌زبان از مراسم باشکوه تشییع‌ رهبر شهید در ایران؛ تشییعی فراتر از تصور رسانه‌های جهان + فیلم
۸۰۴

شگفتی تحلیلگر عرب‌زبان از مراسم باشکوه تشییع‌ رهبر شهید در ایران؛ تشییعی فراتر از تصور رسانه‌های جهان + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
 سیل مرگبار در جنوب چین با ۳۹ کشته + فیلم
۸۰۳

 سیل مرگبار در جنوب چین با ۳۹ کشته + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha