اهتزاز پرچم سرخ خونخواهی عزاداران در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u062e\u06cc\u0644 \u0639\u0638\u06cc\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u067e\u0631\u0686\u0645 \u0633\u0631\u062e \u062e\u0648\u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f.\n