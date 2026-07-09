باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که کشور او سوریه را به‌عنوان یک مسیر جایگزین احتمالی برای انتقال نفت می‌بیند.

بارو در گفت‌و‌گو با شبکه تی‌اف‌وان گفت که تنش‌های اخیر میان آمریکا و ایران، همراه با اختلال در عبور و مرور از تنگه هرمز، ضرورت ایجاد مسیر‌های متنوع برای انتقال انرژی را به‌منظور تأمین پایدار نفت برای بازار‌های جهانی برجسته کرده است.

او افزود: «یکی از اقداماتی که از آغاز این بحران دنبال کرده‌ایم، آماده‌سازی مسیر‌های جایگزین است تا به انسداد یا اختلال در یک مسیر خاص وابسته نباشیم».

بارو که روز سه‌شنبه به همراه امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به دمشق سفر کرده، مدعی شد که فرانسه قصد حمایت از مردم سوریه را دارد و می‌خواهد همکاری با دمشق را در همه زمینه‌ها گسترش دهد.

اظهارات وزیر خارجه فرانسه در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر، امکان عملی شدن انتقال این میزان انرژی از کشور سوریه وجود ندارد. به گفته کارشناسان، این کشور در حال حاضر زیرساخت لازم را ندارد و برای تبدیل شدن به کریدور انرژی به سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری نیاز دارد.

منبع: آناتولی