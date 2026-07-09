کمیته عالی برگزارکننده مراسم تشییع رهبر شهید در عراق اعلام کرد بر اساس آمار اولیه، بیش از ۱۰ میلیون نفر در مراسم تشییع در نجف و کربلا حضور یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مدیر دفتر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که با قلب‌هایی آکنده از درد و اندوه و با روحیه‌ای مومن و آرام، امت اسلامی و همچنین افکار عمومی جهان، مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس سره) را در دو استان مقدس نجف اشرف و کربلای مقدس در فضایی سرشار از شکوه و حزن دنبال کردند.

او افزود: کمیته عالی مسئول آماده‌سازی و سازماندهی مراسم، با احساس مسئولیت ملی و دینی، از نخستین لحظات ماموریت خود، برنامه‌ای جامع برای مدیریت مراسم تدوین کرد و نشست‌های فشرده‌ای با نهاد‌های ذی‌ربط در جمهوری اسلامی ایران، مسئولان عالی استان‌ها، آستان‌های مقدس علوی، حسینی و عباسی، فرماندهی عملیات مشترک، دستگاه‌های امنیتی، خدماتی و دیگر نهاد‌های پشتیبان برگزار کرد تا با هماهنگی کامل، همه امکانات برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم بسیج شود.

دفتر نخست‌وزیری عراق همچنین اعلام کرد: با وجود حضور میلیونی مردم در دو شهر مقدس که بر اساس آمار اولیه و غیررسمی، بیش از ۱۰ میلیون نفر برآورد شده است، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده کارآمدی بالای خود را نشان داد و مراسم با نظم و روانی کامل و بدون ثبت هیچ‌گونه حادثه یا رخداد قابل توجه برگزار شد. این موفقیت، به لطف خداوند، آگاهی و همکاری مردم، هماهنگی گسترده میان نهاد‌ها و تلاش خستگی‌ناپذیر همه دستگاه‌های مشارکت‌کننده حاصل شد.

او در پایان، از خداوند متعال درخواست کرد که رهبر شهید و دیگر شهدا را مشمول رحمت واسعه خود قرار دهد، اعمال آنان را در میزان حسناتشان بپذیرد و عراق و مردم آن را در سایه امنیت و ثبات حفظ فرماید.

منبع: کانال دفتر نخست‌وزیری عراق