شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم سوگواری در رثای شهادت رهبر انقلاب اسلامی در شهر گراب از توابع بخش طرحان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عاشقان و دلدادگان رهبر شهید انقلاب اسلامی با دل‌های شکسته و چشمانی اشکبار در مراسم سوگواری آقای شهید ایران جامه سیاه به تن کردند و در رثای بزرگ مرد ملت ایران اشک ماتم ریختند. مردم ولایتمدار شهر گراب در مرکز بخش طرحان استان لرستان نیز از قافله عشق به رهبر انقلاب اسلامی عقب نماندند و با برگزاری مراسم سوگواری به ساحت مقدس رهبر شهید انقلاب اسلامی ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - لرستان

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برچسب ها: رهبر انقلاب اسلامی ، شهادت ، سوژه خبری
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