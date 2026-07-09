آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06cc\u06a9 \u0641\u0631\u0648\u0646\u062f \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0641-\u06f1\u06f6 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u06cc\u0648\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0628\u0631\u062e\u0627\u0633\u062a\u0646 \u062f\u0686\u0627\u0631 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u0634\u062f \u0648 \u062e\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0645\u062c\u0628\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0641\u0631\u0648\u062f \u0627\u0636\u0637\u0631\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0646\u062f \u0641\u0631\u0648\u062f\u06af\u0627\u0647 \u0634\u062f.\n