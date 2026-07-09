باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم

یک فروند جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی یونان اندکی پس از برخاستن دچار آتش سوزی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک فروند جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی یونان دقایقی پس از برخاستن دچار حریق شد و خلبان مجبور به انجام فرود اضطراری در باند فرودگاه شد.

مطالب مرتبط
آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم
young journalists club

سقوط جنگنده الجزایری با دو کشته + فیلم

آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم
young journalists club

سقوط جنگنده اف ۳۵ ارتش آمریکا در نیومکزیکو+ فیلم

آتش گرفتن جنگنده اف-۱۶ در یونان + فیلم
young journalists club

لحظه سقوط یک جنگنده آمریکا در واشنگتن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
همراهی جنگنده‌های ارتش با هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب + فیلم
۱۳۵۱

همراهی جنگنده‌های ارتش با هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
طواف پیکر رهبر شهید انقلاب بر گرد ضریح حضرت عباس(ع) + فیلم
۱۲۰۶

طواف پیکر رهبر شهید انقلاب بر گرد ضریح حضرت عباس(ع) + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم امام حسین (ع) پس از تشییع ۱۲ ساعته + فیلم
۹۴۴

اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در حرم امام حسین (ع) پس از تشییع ۱۲ ساعته + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
شگفتی تحلیلگر عرب‌زبان از مراسم باشکوه تشییع‌ رهبر شهید در ایران؛ تشییعی فراتر از تصور رسانه‌های جهان + فیلم
۸۰۴

شگفتی تحلیلگر عرب‌زبان از مراسم باشکوه تشییع‌ رهبر شهید در ایران؛ تشییعی فراتر از تصور رسانه‌های جهان + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
 سیل مرگبار در جنوب چین با ۳۹ کشته + فیلم
۸۰۳

 سیل مرگبار در جنوب چین با ۳۹ کشته + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha