سرلشکر عبداللهی: قاتلان قائد شهید را قصاص خواهیم کرد

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پیامی نوشت: فرزندان برومند و دلاور ملت در نیرو‌های مسلح، با توکل و یاری خداوند متعال و همراهی ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه، با اقدامی انقلابی، خواب را از چشمان دشمن خواهند ربود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا در پیامی نوشت: آیین تشییع و بدرقه امامِ شهیدِ امت، به عنوان نماد و جلوه‌ای از شکوه، بصیرت، ایمان، جهاد و مقاومت در حافظه بشریت به ثبت خواهد رسید.

متن پیام به شرح زیر است: 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

وَأَلَّفَ بَینَ قُلُوبِهِم لَو أَنفَقتَ مَا فِی ٱلأَرضِ جَمِیعا مَّا أَلَّفتَ بَینَ قُلُوبِهِم وَلَکِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَینَهُم إِنَّهُۥ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (سوره انفال، آیه ۶۳)

با عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت شهادت پیشوای مسلمانان و آزادگان جهان، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم (روحی و ارواحنا فداه)، رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و امت اسلامی؛ در روز‌های گذشته، جهان شاهد خلق حماسه‌ای کم‌نظیر و ماندگار در تاریخ بود. 

آیین تشییع و بدرقه امامِ شهیدِ امت، به عنوان نماد و جلوه‌ای از شکوه، بصیرت، ایمان، جهاد و مقاومت در حافظه بشریت به ثبت خواهد رسید.

اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ آن قائد شهیدِ عظیم‌الشأن، بر خود فرض می‌دانم مراتب سپاس و قدردانی عمیق خویش را از ملت بی‌نظیر، شرافتمند و بزرگ ایران و مردم سلحشور، مسئولان و نیرو‌های مسلحِ کشور برادر و دوست، عراق، رزمندگان اسلام و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان که با حضور بی نظیر و معنادار خود در آیین‌های وداع و بدرقه سیدِ شهیدانِ انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت، حماسه‌ای بزرگ آفریدند، ابراز نمایم.

حضور بی‌سابقه امت اسلامی، فراتر از یک مراسم وداع، فریاد رسای حق‌طلبی و خط بطلانی بر نقشه‌های مستکبران عالم بود که حق و باطل را به‌وضوح از یکدیگر متمایز ساخت. این خیزشِ انسانی، تجلی‌گاهِ پیوند عمیق میان اراده ملت‌های بیدار با مسیر متعالی شهادت است.

دنیا و سردمداران کفر و استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم خبیث صهیونیستی، مبادا حزنِ جاری در چشمان ملت و خروشِ برخاسته از این اندوه را به حساب ضعف بگذارند.

این سوگ و خشمِ مقدس، در مسیر خون‌خواهیِ قاتلان قائدِ شهید و رهبرِ مسلمانان و آزادگان جهان و شهدای مظلومِ جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، استمرار خواهد یافت و آنان را به سزای اعمالشان خواهد رساند. 

فرزندان برومند و دلاور ملت در نیرو‌های مسلح، با توکل و یاری خداوند متعال و همراهی ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه، با اقدامی انقلابی، خواب را از چشمان دشمن خواهند ربود و عاملان این جنایات تروریستی را دیر یا زود قصاص خواهند کرد.

وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ

برچسب ها: قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء ، دشمنان ، پایگاه آمریکا
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