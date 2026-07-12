رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: با توجه به شرایط مساعد جمعیت دامی، کمبودی در عرضه گوشت قرمز نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام گفت: بنابر آمار جمعیت دام سبک کشور حدود ۶۸ میلیون راس است که براین اساس جمعیت دام سبک در وضعیت مناسبی قرار دارد.

به گفته وی، درحال حاضر قیمت هر کیلو بره حدود ۷۰۰ هزار تومان و گوساله نر کشتاری ۶۰۰ هزار تومان است.

پوریان وضعیت دام‌های کشتاری را مناسب ارزیابی کرد و افزود: دام کشتاری به میزان کافی در بازار وجود دارد، همچنین بره نر کشتاری و سایر اقلام دام سبک و سنگین از نظر تعداد در وضعیت مطلوبی قرار دارند. 

رئیس شورای تامین کنندگان دام ادامه داد: با وجود افزایش مصرف گوشت در ایام محرم، مراسم تشییع رهبر شهید و مناسبت‌های پیش‌رو، کمبودی در بازار وجود ندارد و در صورت تداوم تامین به‌موقع گوشت، قیمت ها نوسانی نخواهد داشت.

وی گفت:  مصرف گوشت در کشور فصلی است و برخلاف مرغ، تقاضا در تمام طول سال یکنواخت نیست و در برخی ماه‌ها و مناسبت‌ها افزایش پیدا می‌کند.

 





برچسب ها: بازار گوشت ، تولید گوشت ، قیمت گوشت قرمز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
فقط دروغ دروغ دروغ. پس علت گرانی گوشت وملیونی فیمت چیست؟ قسم حضرت عباس شمارا باور کنیم یا دو خروس بازار را؟ بس کنید بس کنید بس کتید
با حلوا حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه
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