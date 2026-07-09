باشگاه خبرنگاران جوان - خیابان‌های تهران و سراسر ایران امروز شاهد رستاخیزی بود که تاریخ نظیر آن را به ندرت به یاد دارد. اقیانوس خروشان انسان‌هایی که برای وداع با رهبر شهید خود به میدان آمده بودند، فراتر از یک مراسم سوگواری ملی، نشانه‌ای آشکار از امتداد نفوذ فکری و معنوی شخصیتی بود که دهه‌ها سکان هدایت امت را در طوفان‌های سهمگین منطقه‌ای و جهانی بر عهده داشت.

این حضور میلیونی، تجسم عینی این واقعیت است که هدایت و رهبری یک مصلح بزرگ با شهادت او پایان نمی‌پذیرد، بلکه وارد فاز جدیدی از اثرگذاری تاریخی می‌شود. میراثی که از این شخصیت فرزانه برجای مانده، فراتر از خاطرات ثبت‌شده در کتب تاریخ، یک مکتب فکری زنده و پویا است که در چهار حوزه فرهنگ، اجتماع، قرآن و سیاست خارجی، خطوط کلی حرکت آینده انقلاب اسلامی را ترسیم کرده است. برای درک عمیق این حضور توده‌ای، باید به عمق اندیشه‌هایی سفر کرد که این‌چنین دل‌ها را به هم پیوند زده است.

شالوده اندیشه و رفتار این رهبر فرزانه، پیوند عمیق و ناگسستنی با قرآن کریم داشت. در دهه‌های گذشته که بسیاری از متفکران جهان اسلام، قرآن را صرفاً کتابی برای تلاوت و تبرک می‌دانستند، ایشان با ارائه طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، این کتاب آسمانی را به عنوان یک مانیفست مبارزاتی و برنامه جامع اداره جامعه معرفی کردند. جلسات تفسیر ایشان در مشهد پیش از انقلاب، پایه‌گذار نگاهی نو به قرآن بود که دین را از انزوا خارج کرد و به عرصه اجتماع کشاند.

ایشان همواره تاکید داشتند که قرآن برای خواندن و گذاشتن روی تاقچه نیست، بلکه دستورالعملی برای زندگی و مبارزه با مستکبران است. این نگاه قرآنی باعث شد که در تمام دوران رهبری ایشان، توسعه محافل قرآنی، حفظ قرآن و تدبر در آیات الهی به یک جریان عمومی و ملی تبدیل شود. در نگاه ایشان، جامعه موحد جامعه‌ای است که در آن ارزش‌های قرآنی حاکم باشد و مناسبات اجتماعی بر اساس قسط و عدل تنظیم شود. امروز ثمره آن نگاه قرآنی را در نسل جوانی می‌بینیم که با تمسک به همین آیات، در برابر سخت‌ترین فشار‌های اقتصادی و رسانه‌ای ایستادگی می‌کنند.

در حوزه فرهنگی و اجتماعی، میراث ایشان سرشار از باور به نیروی جوانان و تاکید بر استقلال فرهنگی است. مفهوم شبیخون فرهنگی و جهاد تبیین که بار‌ها در سخنان ایشان تکرار شد، نشان‌دهنده هوشیاری عمیق نسبت به توطئه‌های نرم دشمنان بود. ایشان فرهنگ را هوا و فضایی می‌دانستند که انسان در آن تنفس می‌کند و معتقد بودند اگر این فضا آلوده شود، سلامت معنوی و اخلاقی جامعه به خطر می‌افتد.

با این حال، رویکرد ایشان به فرهنگ، انفعالی یا صرفاً تدافعی نبود؛ بلکه همواره بر تولید آثار فاخر هنری، تقویت ادبیات پایداری، حمایت از نویسندگان و هنرمندان متعهد و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی تاکید داشتند. در بعد اجتماعی، پیوند صمیمانه ایشان با توده‌های مردم، خانواده‌های شهدا و نخبگان علمی، الگویی از مردم‌سالاری دینی را ارائه داد.

نگاه ایشان به قشر جوان، نگاهی توأم با امید و اعتماد بود و بیانیه گام دوم انقلاب را می‌توان مانیفست اصلی این اعتماد به نسل جدید برای ساختن آینده ایران دانست. این اعتماد متقابل امروز خود را در تشییع باشکوهی نشان داد که بخش عمده جمعیت آن را نوجوانان و جوانانی تشکیل می‌دادند که دوران جوانی رهبر خود را ندیده بودند، اما با دل و جان به اندیشه او وفادار بودند.

بعد سیاسی و بین‌المللی شخصیت این رهبر شهید، فصلی درخشان در تاریخ معاصر است. دکترین مقاومت فعال که در مقابل نظریه‌های سازش مطرح شد، توانست موازنه قدرت را در غرب آسیا به نفع ملت‌های مظلوم تغییر دهد. ایشان با هدایت هوشمندانه جبهه مقاومت و حمایت بی‌دریغ از ملت‌های فلسطین، لبنان، یمن و عراق، مرز‌های امنیتی ایران را فرسنگ‌ها دورتر از مرز‌های جغرافیایی تعریف کردند.

تعبیر معروف ایشان که هزینه تسلیم به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است، امروز به یک اصل پذیرفته‌شده در میان تمام ملت‌های آزاده جهان تبدیل شده است. این نگاه راهبردی مانع از تسلط کامل نظام سلطه بر منطقه شد و هیمنه پوشالی قدرت‌های استکباری را در هم شکست. در زمانه‌ای که برخی به دنبال همگرایی با غرب به هر قیمتی بودند، ایشان بر عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی پای فشردند و نشان دادند که می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های درونی و ایستادگی، راه پیشرفت را هموار کرد. خروش امروز مردم در تشییع پیکر مطهر ایشان، مهر تاییدی بر این سیاست عزتمندانه و خستگی‌ناپذیر بود.

اکنون که پیکر مطهر این رهبر و متفکر بزرگ بر روی دستان میلیون‌ها عاشق دلسوخته تشییع می‌شود، جهان نظاره‌گر تولد دوباره یک مکتب است. شهادت پاداش یک عمر مجاهدت مخلصانه ایشان در راه خدا بود و بی‌تردید خون پاک او حرکت قطار انقلاب را پرشتاب‌تر خواهد کرد. اندیشه‌های قرآنی ایشان برای بنای تمدن نوین اسلامی، راهبرد‌های سیاسی ایشان در تقویت جبهه مقاومت و رهنمود‌های فرهنگی ایشان برای صیانت از هویت ملی و دینی، همگی اسنادی زنده و پویا هستند که راه آینده را تاریک نخواهند گذاشت.

این حضور حماسی ملت ایران و نمایندگان کشور‌های مختلف جهان در مراسم تشییع، پیامی آشکار به بدخواهان دارد که مسیر استقلال، ایستادگی و پیشرفت ایران اسلامی متوقف‌شدنی نیست و پرچمی که این رهبر فرزانه برافراشته بود، اکنون در دستان نسل‌های پرانگیزه و انقلابی بعدی با قدرت بیشتری به اهتزاز درخواهد آمد.

منبع: خبرآنلاین