مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:در پنج روز آینده در غالب مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل و برخی نقاط گیلان و مازندران بارش پراکنده را شاهد هستیم.
او بیان کرد: فردا جمعه (۱۹ تیرماه) در برخی نقاط شمال شرق، شرق مرکز و دامنههای جنوبی البرز مرکزی و شرقی در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
او گفت: در پنج روز آینده در غالب مناطق کشور جوی پایدار حاکم خواهد بود.
وی افزود: خلیج فارس، تنگههرمز، دریای عمان و دریای خزر از امروز تا پنج روز آینده مواج خواهد بود.