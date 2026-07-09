رئیس مجلس شورای اسلامی با قدردانی از حضور گسترده مردم عراق در مراسم تشییع رهبر شهید، این حضور را پیامی روشن در حمایت از مسیر مقاومت دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با شبکه «العهد» عراق حضور گسترده و میلیونی مردم این کشور در مراسم تشییع پیکر آیتالله شهید سید علی خامنهای را اعلام حمایت از سیره و راه این مجاهد بزرگ و مطالبه خونخواهی وی توصیف کرد.
وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب هیچ تلاشی را در دفاع از مستضعفان و مقابله با سلطه استکبار جهانی فروگذار نکرد، گفت: میلیونها عزادار، پیکر این شهید را در جوار حرمهای مطهر اهلبیت (ع) تشییع کردند و پیام روشن این مراسم، تداوم راه او و شکستناپذیری جبهه مقاومت بود.
قالیباف همچنین خطاب به مسلمانان و مسیحیان، عربها، کردها و ترکمانها، اظهار کرد: احترام بینظیر شما به امام شهید، بهروشنی آشکار شد و به خاری در چشم دشمنان آزادی و اسلام تبدیل گشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که اراده ملتها با ترور و تهدید تضعیف نخواهد شد.
وی در ادامه از مراجع عظام تقلید، علمای دین، آستانهای مقدس نجف و کربلا، عشایر عراق، دولت عراق، پارلمان این کشور، بهویژه نخستوزیر، استانداران و اعضای کمیته برگزاری مراسم تشییع قدردانی کرد.
قالیباف همچنین از نیروهای امنیتی عراق شامل ارتش، پلیس و رزمندگان الحشد الشعبی بهدلیل نقشآفرینی در برگزاری این مراسم باشکوه تشکر کرد و در پایان، از مردم عراق که به گفته وی «تلاشهای بزرگی برای برگزاری این تشییع تاریخی انجام دادند» قدردانی و برای ملت عراق عزت، ثبات و سربلندی آرزو کرد.
منبع: ایسنا