باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری میرقائد مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری، از حضور تیم‌های عملیاتی امداد، نجات و پشتیبانی استان در مشهد مقدس برای پوشش مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید خبر داد.

وی افزود: نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر استان با بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات تخصصی و در هماهنگی با سایر تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر کشور، با هدف حفظ آمادگی عملیاتی، تأمین ایمنی و ارائه خدمات امدادی به شرکت‌کنندگان، در محل برگزاری مراسم مستقر شدند.

طاهری بیان داشت: امدادگران و نجاتگران استان پیش از این نیز در مراسم تشییع تهران، با برپایی اسکان ۲۰ هزار نفری در بوستان نهج‌البلاغه، به زائران و عزاداران خدمات امدادی و پشتیبانی ارائه کرده بودند و این خدمت‌رسانی با حضور در مشهد مقدس تداوم یافت.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری با تکیه بر توان نیرو‌های متخصص و داوطلب خود، در کنار سایر استان‌ها، مأموریت‌های امدادی و بشردوستانه را در این مراسم بزرگ به انجام رساند.