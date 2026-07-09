صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد با وجود پیش‌بینی بهبود تردد در تنگه هرمز، انتظار نمی‌رود قیمت جهانی نفت به سرعت به سطح پیش از آغاز جنگ بازگردد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  مینا عظیمی - جولی کوزاک، مدیر بخش ارتباطات صندوق بین‌المللی پول، روز پنجشنبه اظهار داشت که این صندوق تخمین زده است که حتی با بهبود ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز که از اواسط ژوئیه آغاز می‌شود، قیمت نفت به سرعت به سطح قبل از شروع عملیات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران باز نخواهد گشت.

این صندوق روز چهارشنبه پیش‌بینی‌های به‌روز شده‌ای را برای میانگین قیمت جهانی نفت منتشر کرد که نشان می‌دهد قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ حدود یک سوم افزایش یافته و به ۸۹.۲۷ دلار در هر بشکه خواهد رسید و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۷۸.۷ دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت.

کوزاک در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد ارزیابی صندوق از بازار نفت گفت: «ما فرض نمی‌کنیم که بلافاصله به وضعیتی که قبل از جنگ وجود داشت، باز خواهیم گشت.»

به گفته کوزاک، صندوق بین‌المللی پول با وجود آخرین دور تشدید تنش‌ها در غرب آسیا، همچنان انتظار دارد که ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز در این ماه بهبود یابد. او افزود که این صندوق ممکن است هنگام پیش‌بینی‌های آینده، وضعیت فعلی منطقه و بازار‌های کالا را در نظر بگیرد.

این درحالی است که چهارشنبه شب، نیرو‌های تروریستی آمریکایی مجموعه‌ای از حملات را علیه ایران انجام دادند و فرماندهی مرکزی آمریکا ادعا کرد که این اقدام در پاسخ به هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز توسط ایران بوده است.

در پاسخ، نیرو‌های ایرانی از انجام حملات تلافی‌جویانه به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و کویت خبر دادند، در حالی که مقامات ایرانی واشنگتن را به نقض تفاهم‌نامه آتش‌بس متهم کردند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: قیمت نفت ، تنگه هرمز ، نفت جهانی
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