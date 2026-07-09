وزیر خارجه روسیه خواستار پایان جنگ در آسیای غربی از طریق یک توافق فراگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه میگوید که درگیری نظامی در آسیای غربی «باید» با توافقهایی که منافع همه طرفها را در نظر میگیرد، پایان یابد.
لاوروف به خبرنگاران گفت: «نه تنها ایران، همسایگانش و آمریکا، بلکه بسیاری از کشورها به نحوی از تأثیر منفی وضعیت فعلی بر اقتصاد جهان رنج میبرند.»
علاوه بر این، این دیپلمات ارشد روسی به روابط مسکو با غرب اشاره کرد و اعلام کرد که روسیه «ایمان خود را به تمایل کشورهای غربی برای مذاکره از دست داده است».
او افزود: «ما ارزیابی خود را از وضعیت کنونی اوکراین و همچنین عملکرد کشورهای غربی ارائه کردیم؛ کشورهایی که در ظاهر از آمادگی برای مذاکره سخن میگویند، اما همانطور که خود اروپاییها اعلام کردهاند، بهجای گفتوگو، با طرح اولتیماتومهای آشکار با روسیه برخورد میکنند.»
منبع: بریکینگ نیوز