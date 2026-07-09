باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بازتاب جهانی تشییع تاریخی رهبر شهید + فیلم

نمایش قدرت کلید واژه‌ای که رسانه‌های بین الملل در پایان مراسم تاریخی تشییع رهبر مجاهد شهید در مشهد به آن اذعان کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های بین‌المللی در بازتاب مراسم تاریخی تشییع پیکر رهبر مجاهد شهید در مشهد، حضور گسترده مردم را «نمایش قدرت» توصیف کردند.

 

مطالب مرتبط
بازتاب جهانی تشییع تاریخی رهبر شهید + فیلم
young journalists club

تاکید رهبر مجاهد شهید: «گوش خود را به هر رسانه‌ای نسپارید» + فیلم

بازتاب جهانی تشییع تاریخی رهبر شهید + فیلم
young journalists club

روایتی که از قاب شبکه‌های معاند حذف شد + فیلم

بازتاب جهانی تشییع تاریخی رهبر شهید + فیلم
young journalists club

بازتاب تشییع رهبر شهید در رسانه‌های غربی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصاویری از رواق دارالذکر، محل تدفین پیکر پاک رهبر شهید انقلاب
۸۰۲۶

تصاویری از رواق دارالذکر، محل تدفین پیکر پاک رهبر شهید انقلاب

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
همراهی جنگنده‌های ارتش با هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب + فیلم
۲۰۸۱

همراهی جنگنده‌های ارتش با هواپیمای حامل پیکر رهبر شهید انقلاب + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
دل‌گیرترین اذان مغرب در حرم مطهر رضوی طنین‌انداز شد + فیلم
۱۳۱۷

دل‌گیرترین اذان مغرب در حرم مطهر رضوی طنین‌انداز شد + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
شگفتی تحلیلگر عرب‌زبان از مراسم باشکوه تشییع‌ رهبر شهید در ایران؛ تشییعی فراتر از تصور رسانه‌های جهان + فیلم
۱۰۳۷

شگفتی تحلیلگر عرب‌زبان از مراسم باشکوه تشییع‌ رهبر شهید در ایران؛ تشییعی فراتر از تصور رسانه‌های جهان + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
 سیل مرگبار در جنوب چین با ۳۹ کشته + فیلم
۱۰۳۲

 سیل مرگبار در جنوب چین با ۳۹ کشته + فیلم

۱۸ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha