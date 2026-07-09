بازتاب جهانی تشییع تاریخی رهبر شهید + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u062a\u0627\u0628 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u062c\u0627\u0647\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0634\u0647\u062f\u060c \u062d\u0636\u0648\u0631 \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0631\u0627 \u00ab\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0642\u062f\u0631\u062a\u00bb \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0641 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\n\u00a0