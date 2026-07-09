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بازتاب جهانی بدرقه «آقای شهید»؛ رسانه‌های خارجی از حضور میلیونی مردم نوشتند + فیلم

رسانه‌های بین‌المللی در روز‌های پس از مراسم تشییع، با پوشش گسترده آیین بدرقه و وداع با رهبر شهید، حضور پرشمار مردم در ایران و عراق را مورد توجه قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر «آقای شهید» در نجف، کربلا و مشهد، رسانه‌هایی، چون CNBC، الجزیره، المیادین، نیویورک تایمز، بی‌بی‌سی، رویترز و آسوشیتدپرس گزارش‌ها و تصاویر متعددی از این مراسم و حضور گسترده مردم منتشر کردند.

کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع در عراق نیز از حضور بیش از ۱۰ میلیون نفر در آیین‌های نجف و کربلا خبر داد. بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران خارجی، حضور گسترده مردم در این مراسم‌ها را نشانه‌ای از انسجام و همدلی دانسته و به بازتاب ابعاد این اجتماعات پرداختند.

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