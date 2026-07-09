باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با برگزاری مراسم تشییع و وداع با پیکر «آقای شهید» در نجف، کربلا و مشهد، رسانه‌هایی، چون CNBC، الجزیره، المیادین، نیویورک تایمز، بی‌بی‌سی، رویترز و آسوشیتدپرس گزارش‌ها و تصاویر متعددی از این مراسم و حضور گسترده مردم منتشر کردند.

کمیته عالی برگزاری مراسم تشییع در عراق نیز از حضور بیش از ۱۰ میلیون نفر در آیین‌های نجف و کربلا خبر داد. بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران خارجی، حضور گسترده مردم در این مراسم‌ها را نشانه‌ای از انسجام و همدلی دانسته و به بازتاب ابعاد این اجتماعات پرداختند.