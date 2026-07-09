باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی امروز در جریان بازدید از پروژه آبرسانی مجتمع شهید شبان ارومیه، با اشاره به جایگاه راهبردی طرحهای آبرسانی روستایی در ارتقای کیفیت زندگی مردم، گفت: در حال حاضر شش پروژه بزرگ آبرسانی روستایی در نقاط مختلف استان در دست اجراست که با تکمیل آنها، مشکل تأمین آب شرب حدود ۴۰۰ روستا به شکل پایدار و اساسی رفع خواهد شد.
وی همچنین پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان را یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی استان دانسته و خاطرنشان کرد: بخش عمده مشکلات اجرایی این پروژه، از جمله معارضات محلی، طی سال گذشته برطرف شده و سایر موانع نیز با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی در حال رفع است.
استاندار آذربایجانغربی بر تسریع روند اجرای پروژهها نیز تأکید کرده و افزود: براساس برنامهریزی انجام شده، بخشی از پروژه آبرسانی مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان تا هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید و ادامه آن نیز تا دهه فجر تکمیل و در مدار خدمترسانی قرار میگیرد.
رحمانی در پایان با بیان اینکه توسعه زیرساختهای آبرسانی از اولویتهای مهم مدیریت استان است، اضافه کرد: تأمین آب شرب پایدار برای روستاها، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی مردم، زمینهساز توسعه متوازن، افزایش ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی و تحقق عدالت در بهرهمندی از خدمات زیربنایی خواهد بود.
منبع: استانداری