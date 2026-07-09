باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی نصیری ورگ گفت: پلی که بامداد امروز مورد اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفته محل عبور ۲ خط ریلی مشهد - تهران بود که با تلاش همکاران راه آهن و دستگاه‌های اجرایی استان، یک خط ریلی حوالی ساعت ۱۹ تعمیر و راه‌اندازی شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در محل حادثه و پل مربوطه هستم، عنوان کرد: با تعمیر این خط در عمل ارتباط ریلی مشهد - تهران دوباره برقرار شد و حرکت قطارهای مسافربری هم اکنون در این مسیر به جریان افتاده است.

مدیر کل راه آهن خراسان بیان کرد: تعمیر خط دوم ریلی مشهد - تهران با توجه به مباحث فنی مدتی دیگر زمان می برد.

منبع: روابط عمومی راه آهن خراسان