مدیر کل راه‌آهن خراسان اعلام کرد: تردد و سیر قطارهای مسافربری در مسیر ریلی مشهد - تهران که در پی حمله متجاوزانه آمریکا متوقف شده بود ساعتی قبل دوباره برقرار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی نصیری ورگ گفت: پلی که بامداد امروز مورد اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفته محل عبور ۲ خط ریلی مشهد - تهران بود که با تلاش همکاران راه آهن و دستگاه‌های اجرایی استان، یک خط ریلی حوالی ساعت ۱۹ تعمیر و راه‌اندازی شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در محل حادثه و پل مربوطه هستم، عنوان کرد: با تعمیر این خط در عمل ارتباط ریلی مشهد - تهران دوباره برقرار شد و حرکت قطارهای مسافربری هم اکنون در این مسیر به جریان افتاده است.

مدیر کل راه آهن خراسان بیان کرد: تعمیر خط دوم ریلی مشهد - تهران با توجه به مباحث فنی مدتی دیگر زمان می برد.

منبع: روابط عمومی راه آهن خراسان

برچسب ها: خط ریلی ، راه آهن خراسان رضوی
خبرهای مرتبط
مشهد - ارومیه به خطوط راه آهن کشور اضافه شد
افزایش تقاضای سفر‌های ریلی در مسیر خراسان رضوی
قیمت بلیط برخی از قطار‌های تهران به مشهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مشهد رسید + فیلم
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد + فیلم
محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب در نزدیکی روضه منوره است
مشهد در سوگ؛ آخرین بدرقه رهبر شهید در سایه گنبد طلایی امام رضا (ع) + فیلم
پیکر رهبر شهید امت با بالگرد به حرم مطهر رضوی منتقل می شود
ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد
برپایی اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در صحن پیامبر اعظم
امکان زیارت مزار رهبر شهید انقلاب از چه زمانی فراهم می‌شود؟
اقامه‌ نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی + فیلم
یک خط از مسیر ریلی آسیب دیده نیشابور - مشهد در مدار قرار می‌گیرد
آخرین اخبار
اقامه‌ نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی + فیلم
ارتباط ریلی مشهد - تهران دوباره برقرار شد
امکان زیارت مزار رهبر شهید انقلاب از چه زمانی فراهم می‌شود؟
یک خط از مسیر ریلی آسیب دیده نیشابور - مشهد در مدار قرار می‌گیرد
مشهد در سوگ؛ آخرین بدرقه رهبر شهید در سایه گنبد طلایی امام رضا (ع) + فیلم
پیکر رهبر شهید امت با بالگرد به حرم مطهر رضوی منتقل می شود
ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد + فیلم
محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب در نزدیکی روضه منوره است
برپایی اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در صحن پیامبر اعظم
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مشهد رسید + فیلم
حرکت قطارهای مسیر مشهد - تهران متوقف شد
مردمی که این بار در مشهد چشم به راه رهبر شهیدشان نشستند+ فیلم
تغییر ساعت مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد