رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از اجرای برنامه پایش مستمر زیستگاه‌های کوهستانی این شهرستان با هدف حفاظت از حیات‌وحش و پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - مختار خانی اداره حفاظت محیط زیست  ارومیه گفت: با توجه به اهمیت حفاظت از تنوع زیستی و گونه‌های ارزشمند جانوری، محیط‌بانان یگان حفاظت به‌صورت مستمر و هدفمند، زیستگاه‌های کوهستانی شهرستان را پایش و گشت‌زنی می‌کنند.

وی افزود: در جریان این پایش‌ها، مناطق حساس و مسیرهای تردد مورد بررسی قرار گرفته و ضمن رصد وضعیت زیستگاه‌ها، آثار و نشانه‌های حضور حیات‌وحش نیز ثبت و ارزیابی می‌شود تا در صورت شناسایی هرگونه تهدید احتمالی، اقدامات حفاظتی لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد.

خانی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از طبیعت اظهار کرد: همکاری شهروندان، کوهنوردان، دامداران و طبیعت‌دوستان در اطلاع‌رسانی به‌موقع، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات زیست‌محیطی و حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا تخلفات احتمالی در حوزه شکار و صید، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست یا نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند تا در چارچوب ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی در پایان افزود: حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و تنوع زیستی از اولویت‌های اصلی این اداره است و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت با هدف ارتقای سطح حفاظت از حیات‌وحش ادامه خواهد داشت.

برچسب ها: پایش زیستگاه ها ، محیط زیست
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