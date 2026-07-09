دقایقی قبل نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی اقامه شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0 - \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u0642\u0628\u0644 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0628\u0631 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0634\u062f.\u00a0\n\u0646\u0645\u0627\u0632 \u0628\u0631 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0634\u0647\u062f\u060c \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0633\u06cc\u062f \u0645\u0635\u0637\u0641\u06cc \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc (\u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u0627\u0631\u0634\u062f \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646) \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n