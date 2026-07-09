دقایقی قبل نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی اقامه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - دقایقی قبل نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی اقامه شد. 

نماز بر پیکر رهبر شهید ایران در مشهد، توسط سید مصطفی حسینی خامنه‌ای (فرزند ارشد ایشان) خوانده شد.

 

برچسب ها: اقامه نماز ، رهبر انقلاب
خبرهای مرتبط
رهبر انقلاب چهارشنبه شب بر پیکر حجت الاسلام ری‌شهری نماز اقامه کردند
برپایی اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در صحن پیامبر اعظم
اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر مرحوم آیت‌الله حسن‌زاده آملی رحمةالله‌علیه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مشهد رسید + فیلم
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد + فیلم
محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب در نزدیکی روضه منوره است
مشهد در سوگ؛ آخرین بدرقه رهبر شهید در سایه گنبد طلایی امام رضا (ع) + فیلم
پیکر رهبر شهید امت با بالگرد به حرم مطهر رضوی منتقل می شود
ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد
برپایی اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در صحن پیامبر اعظم
امکان زیارت مزار رهبر شهید انقلاب از چه زمانی فراهم می‌شود؟
اقامه‌ نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی + فیلم
یک خط از مسیر ریلی آسیب دیده نیشابور - مشهد در مدار قرار می‌گیرد
آخرین اخبار
اقامه‌ نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی + فیلم
ارتباط ریلی مشهد - تهران دوباره برقرار شد
امکان زیارت مزار رهبر شهید انقلاب از چه زمانی فراهم می‌شود؟
یک خط از مسیر ریلی آسیب دیده نیشابور - مشهد در مدار قرار می‌گیرد
مشهد در سوگ؛ آخرین بدرقه رهبر شهید در سایه گنبد طلایی امام رضا (ع) + فیلم
پیکر رهبر شهید امت با بالگرد به حرم مطهر رضوی منتقل می شود
ظرفیت حرم مطهر رضوی تکمیل شد
مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در مشهد + فیلم
محل خاکسپاری رهبر شهید انقلاب در نزدیکی روضه منوره است
برپایی اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید در صحن پیامبر اعظم
پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب به مشهد رسید + فیلم
حرکت قطارهای مسیر مشهد - تهران متوقف شد
مردمی که این بار در مشهد چشم به راه رهبر شهیدشان نشستند+ فیلم
تغییر ساعت مراسم تشییع رهبر شهید در مشهد