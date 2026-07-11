رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: در حال حاضر تولید با هدف تامین نیاز بازار و ذخایر استراتژیک صورت می گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - هانی تحویل زاده رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه شرایط تولید شیرخشک مطلوب است، گفت: براساس آمار ماهانه حدود ۷ میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکل خاصی در حوزه تولید شیرخشک وجود ندارد، افزود: در ایام جنگ هم روند تامین مواد اولیه نیز با اختلال مواجه نشد.

تحویل زاده با بیان اینکه تولید داخلی شیرخشک با نیاز بازار همخوانی دارد، گفت: در حال حاضر تولید شیرخشک یک میلیون قوطی بیش از نیاز ماهانه است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه اولویت تامین نیاز بازار داخلی و ذخایر استراتژیک کشور است، گفت: در حال حاضر تولید با هدف تامین نیاز بازار و ذخایر استراتژیک صورت می گیرد و صادرات شیر خشک انجام نمی‌شود.

 

برچسب ها: تولید شیرخشک ، قیمت شیرخشک
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