باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری و معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: هماکنون نزدیک به ۷۰۰ پروژه عمرانی در مناطق کمتر برخوردار کشور در دست اجراست که بخش قابل توجهی از آنها شامل احداث فضاهای آموزشی، فرهنگی، بهسازی و مرمت مساجد و اماکن مذهبی، اصلاح معابر، خیابانها و کوچههاست.
وی تصریح کرد: حتی در اجرای پروژههای عمرانی نیز نگاه فرهنگی و اجتماعی حاکم است، زیرا توسعه پایدار تنها به ساختوساز محدود نمیشود و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، محیطزیستی، تاریخی و هویتی را نیز در بر میگیرد.
مشارکت مردم، محور اصلی بازآفرینی شهری
گلپایگانی با اشاره به تأکید رهبر شهید بر مشارکت مردم در حل مسائل کشور، گفت: یکی از مهمترین اصول بازآفرینی شهری، محلهمحوری و مشارکت مستقیم مردم در تعریف و اجرای پروژههاست.
وی افزود: از ابتدای دهه ۱۳۹۰، رویکرد محلهمحوری به عنوان یکی از سیاستهای اصلی شرکت بازآفرینی شهری دنبال شده و در تمامی پروژهها تلاش شده است مطالبات مردم با کمک کارشناسان ساماندهی و به برنامههای اجرایی تبدیل شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: پروژههایی که با مشارکت مردم تعریف و اجرا میشوند، از ماندگاری، اثربخشی و حس تعلق بیشتری برخوردار هستند و تجربه اجرای طرحهای متعدد در سراسر کشور نشان داده است که مشارکت مردمی مهمترین عامل موفقیت و پایداری برنامههای بازآفرینی شهری محسوب میشود.
وی در پایان تأکید کرد: هر زمان مردم بتوانند مطالبات و نیازهای محلات خود را با همراهی متخصصان به برنامههای اجرایی تبدیل کنند و در اجرای آنها نقش داشته باشند، نتیجه آن افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و تحقق توسعه پایدار در سطح ملی خواهد بود