باشگاهخبرنگارانجوان؛محبوبهکباری- محمدرضارضاییکوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وامهای اشتغال گفت: افزایش سقف این تسهیلات از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان یک ضرورت است.
وی افزود: امروز با ۲۰۰ میلیون تومان نمیتوان شغل مؤثری ایجاد کرد. با توجه به افزایش قیمتها و هزینههای راهاندازی کسبوکار، این رقم به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: حتی برای راهاندازی مشاغل کوچک و خانگی یا کسبوکارهایی مانند نیروگاههای خورشیدی نیز این میزان تسهیلات کافی نیست و حداقل باید به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.
وی با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات اظهار کرد: متأسفانه بانکها چه در حوزه مسکن و چه در حوزه اشتغال همراهی لازم را ندارند.
رضاییکوچی تأکید کرد: مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد و در صورت لزوم از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی دعوت میکنیم تا درباره علت اجرا نشدن این مصوبات و افزایش نیافتن سقف تسهیلات توضیح دهند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید در قبال وضعیت تسهیلات اشتغال پاسخگو باشند، زیرا با شرایط فعلی امکان ایجاد اشتغال پایدار با وام ۲۰۰ میلیون تومانی وجود ندارد.