باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یوهانس وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، اظهار داشت که او زمان فعلی را برای شروع مذاکرات در مورد حل بحران اوکراین مناسب می‌داند و خاطرنشان کرد که همه می‌خواهند به توافق برسند.

وادفول در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین پس از دیدار با تون کایزر، وزیر امور خارجه اسلوونی، گفت: «اکنون زمان نشستن پشت میز مذاکره است و من بسیار امیدوارم که چنین فرصتی فراهم شود، مادامی که همه بخواهند به توافق برسند.»

وزیر امور خارجه آلمان خواستار «آتش‌بس به عنوان پیش‌شرط آغاز مذاکرات در مورد اوکراین» شد. وادفول افزود: «در نهایت، این جنگ پایان خواهد یافت و ما خواستار مذاکره هستیم.»

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، پیش از این اعلام کرده بود که روسیه هیچ توهمی در مورد نیت واقعی اتحادیه اروپا برای مشارکت در حل بحران اوکراین ندارد.

او همچنین اظهار داشت که زلنسکی شرایط غیرواقعی و بی‌پرده‌ای را برای مسکو و متحدان اروپایی‌اش در مورد حل و فصل درگیری در اوکراین تعیین می‌کند.

منبع: آر تی