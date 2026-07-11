رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری امیدیه گفت: آتش سوزی در اداره تامین اجتماعی شهرستان امیدیه مهار و خاموش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری امیدیه گفت: در ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه جمعه نوزدهم تیرماه حادثه آتش سوزی در اداره تامین اجتماعی این شهرستان دریافت شد.

نسیمی با اشاره به اینکه با اعلام این حادثه بلافاصله آتش نشانان به همراه خودرو‌های اطفای حریق به محل اعزام شدند، ادامه داد: با تلاش آتش نشانان حریق که در بخش دبیرخانه اداره تامین اجتماعی رخ داده بود مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

وی خاطر نشان کرد: علت وقوع این حادثه آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی امیدیه در حال بررسی است.

منبع: آتش نشانی شهرداری امیدیه

برچسب ها: آتش سوزی ، خوزستان
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