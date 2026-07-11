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باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مراسم اقامه نماز لیلهالدفن امام شهید امت، با حضور جمعی از مردم مؤمن، نیروهای انقلابی و عاشقان فرهنگ ایثار و شهادت، در سنگر خیابان انقلاب برگزار شد.
شرکتکنندگان در این مراسم معنوی، با اقامه نماز لیلهالدفن، قرائت قرآن و دعا، یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی داشتند و از درگاه خداوند متعال برای علو درجات ایشان، رحمت و رضوان الهی مسئلت کردند.
این آیین در فضایی آکنده از معنویت و همدلی برگزار شد و حاضران با تجدید عهد با آرمانهای شهدا، بر استمرار راه عزت، مقاومت و خدمت به اسلام و انقلاب تأکید کردند.