باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - دکتر فرزین رضازاده، رئیس اورژانس آذربایجان غربی، با ابراز نگرانی از این روند افزایشی تصادفات در استان گفت: در شرایط عادی، میانگین تصادفات گزارش شده به اورژانس در طول ۲۴ ساعت، بین ۶۰ تا ۷۰ مورد است. اما امروز تنها تا ساعت ۱۰ شب، شاهد ثبت ۹۶ مورد تصادف بودهایم که نشاندهنده افزایش حدود ۵۰ درصدی حوادث رانندگی نسبت به روزهای معمول است.
رئیس اورژانس استان با تأکید بر اینکه این حجم از حوادث، فشار عملیاتی بیسابقهای را به پایگاههای اورژانس وارد کرده است، افزود:تیمهای عملیاتی ما از صبح امروز در یک وضعیت آمادهباش کامل برای پوشش این حجم از حوادث حضور داشتهاند، اما تکرار این سطح از حوادث، نه تنها ظرفیتهای درمانی را به چالش میکشد، بلکه گویای بیاحتیاطیهای مشهود در محورهای درونشهری و برونشهری است.
دکتر رضازاده با لحنی هشدارآمیز از هموطنان خواست تا نسبت به ایمنی خود حساستر باشند و افزود: این جهش ناگهانی در آمار تصادفات، صرفاً یک عدد نیست؛ این به معنای دهها خانوادهای است که امروز با تروما و آسیبهای ناشی از تصادف مواجه شدهاند. از رانندگان عزیز تقاضا داریم در ساعات باقیمانده و روزهای آتی، با احتیاط مضاعف، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و رعایت فواصل طولی، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.اورژانس استان با تمام توان در خدمت مردم است، اما انتظار داریم با رعایت نکات ایمنی، یاریگر نیروهای اورژانس در کاهش این روند نگرانکننده باشند.