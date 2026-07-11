باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مختار خانی حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: در راستای پایش مستمر زیستگاه‌های آبی و حفاظت از ذخایر آبزیان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت‌زنی در دریاچه پشت سد شهرچای، چهار رشته تور ماهیگیری غیرمجاز را شناسایی و جمع‌آوری کردند.

وی افزود: استفاده از ابزار و ادوات غیرمجاز صید، علاوه بر تهدید ذخایر آبزیان، می‌تواند موجب برهم خوردن تعادل زیست‌بوم‌های آبی و آسیب به سایر گونه‌های آبزی شود؛ از این‌رو، یگان حفاظت محیط زیست به‌صورت مستمر بر این مناطق نظارت داشته و در چارچوب قوانین با تخلفات زیست‌محیطی برخورد می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با قدردانی از تلاش محیط‌بانان، از شهروندان، صیادان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه صید غیرمجاز یا سایر تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند.

خانی تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی نیازمند مشارکت همگانی است و همکاری مردم نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های ارزشمند محیط زیست دارد.