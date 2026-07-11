رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از جمع‌آوری چهار رشته تور ماهیگیری غیرمجاز از دریاچه پشت سد شهرچای توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ مختار خانی حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: در راستای پایش مستمر زیستگاه‌های آبی و حفاظت از ذخایر آبزیان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست حین گشت‌زنی در دریاچه پشت سد شهرچای، چهار رشته تور ماهیگیری غیرمجاز را شناسایی و جمع‌آوری کردند.

وی افزود: استفاده از ابزار و ادوات غیرمجاز صید، علاوه بر تهدید ذخایر آبزیان، می‌تواند موجب برهم خوردن تعادل زیست‌بوم‌های آبی و آسیب به سایر گونه‌های آبزی شود؛ از این‌رو، یگان حفاظت محیط زیست به‌صورت مستمر بر این مناطق نظارت داشته و در چارچوب قوانین با تخلفات زیست‌محیطی برخورد می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه با قدردانی از تلاش محیط‌بانان، از شهروندان، صیادان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه صید غیرمجاز یا سایر تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ گزارش دهند. 

خانی تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی نیازمند مشارکت همگانی است و همکاری مردم نقش مهمی در صیانت از سرمایه‌های ارزشمند محیط زیست دارد.

برچسب ها: جمع آوری تور ماهیگیری ، محیط زیست
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