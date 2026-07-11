تیم ملی فوتبال اسپانیا با برتری مقابل بلژیک در مرحله نیمه نهایی جام جهانی به مصاف فرانسه خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- در دومین دیدار مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم های ملی فوتبال اسپانیا و بلژیک به مصاف هم رفتند.

فابیان رویز در دقیقه ۳۰ موفق شد دروازه تیبو کورتوا را باز کند.

شارل دکتلاره در دقیقه ۴۱ دروازه ماتادورها را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

نیمه اول با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

در نیمه دوم بازی پایاپا دنبال می شد، اما ۲ تیم درصدد باز کردن دروازه یکدیگر بودند.

تیبو کورتوا در دقیقه ۷۱ به دلیل مصدومیت از میدان خارج شد و سنه لمنس جایگزین او شد.

در دقیقه ۸۸ میکل مرینو روی دفع ناقص سنه لمنس موفق شد در ریباند دروازه را باز کند.

درنهایت اسپانیا به برتری ۲ - ۱ مقابل بلژیک دست یافت و حریف فرانسه در مرحله نیمه نهایی شد.

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برچسب ها: جام جهانی ، اسپانیا ، بلژیک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۰ تير ۱۴۰۵
خوشحالم از برد اسپانیا

دعا میکنم قهرمان جام بشن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۰ تير ۱۴۰۵
خوشحالم از برد اسپانیا

دعا میکنم قهرمان جام بشن
۱
۲
پاسخ دادن
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