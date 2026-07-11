باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - قاسم دهنوی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتخاب مهدی تارتار برای هدایت سرخپوشان پایتخت اظهار کرد: خیلی از مربیان با تجربه، کم تجربه، مسن و جوان به پرسپولیس آمدند، که موفق نبودند، اما باید به مهدی تارتار زمان بدهند و طوری نشود که سرنوشتش مثل وحید هاشمیان شود.

قضاوت درباره تارتار زود است

او افزود: مهدی تارتار تغییراتی در تیم پرسپولیس به وجود آورده و بازیکنان با تجربه از جمله عالیشاه، سروش رفیعی، پورعلی گنجی و سرلک را به طور کلی کنار گذاشته است. به هر حال نظر کادر فنی مهم است و اظهار نظر ما اهمیتی ندارد. به نظرم باید زمان به تارتار داده شود و الان نمی‌شود در مورد او قضاوت کرد. اما عملکرد تارتار در تیم‌هایی مثل ملوان، گسترش فولاد، راه آهن، ذوب آهن و گل گهر قابل قبول بوده است. البته او هر تیمی که رفته، بازیکنانش هم همراه خودش برده است. الان هم می‌بینیم که چند بازیکن خود را در گل گهر را به پرسپولیس آورده است.

امیدوارم تارتار را همانند هاشمیان نسوزانند

دهنوی تصریح کرد: به نظرم تارتار از لحاظ فنی، مربی کاربلدی است، اما اینکه او در تیم‌هایی که بوده جام نگرفته است باید ببینیم که چه تیم‌هایی روبروی او بودند. مثلا وقتی تیم‌هایی مثل پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان هستند تیم‌های دیگری برای جایگاه‌های پنجم به بعد باید بجنگند. تارتار به لحاظ فنی نمره قبولی نسبت به مربیانی دارد که در حال حاضر در لیگ ایران مربیگری می‌کنند. من معتقدم که انتخاب تارتار برای پرسپولیس خوب است. تارتار تنها فاکتور مثبتی که دارد این است که فوتبال بازی کردن را به بازیکنان یاد می‌دهد و در تیم‌هایی که بوده این موضوع را نشان داده است. البته به نتایج سینوسی اش کاری ندارم، چون این موضوع در فوتبال ایران طبیعی است و بستگی به مهره‌ها و نفرات جذب شده دارد. پرسپولیس تیم بزرگی است و شخصیت دارد و قهرمانی زیادی در چند سال اخیر آورده و خیلی سخت است که یک مربی در پرسپولیس کار کند. امیدوارم کسانی که تارتار را انتخاب کرده‌اند به این مربی مثل هاشمیان نگاه نکرده و جوان سوزی نکنند.

از مسئولان پرسپولیس خواهش می‌کنم که به تارتار وقت بدهند

پیشکسوت پرسپولیس بیان کرد: مدیران پرسپولیس می‌توانستند گزینه‌های اسم و رسم دار بیاورند، اما خیلی خوب است که ما مربی خارجی نیاوریم و مربیانی بیاوریم که وطنی، کاربلد و دلسوز هستند و با هزینه کمتر و شرایط بهتر می‌توانند هدایت تیم‌ها را برعهده بگیرند. همان چیزی که برای مربی خارجی می‌خواهیم برای مربیان ایرانی هم بخواهیم. اینطور نباشد که ما تمام امکانات را برای مربی خارجی فراهم می‌کنیم، اما شرایط خوبی را برای مربی داخلی مهیا نمی‌کنیم. من از مسئولان پرسپولیس خواهش می‌کنم که به تارتار وقت بدهند و از هواداران می‌خواهم که به فضای مجازی توجهی نکنند. به نظرم کسانی که در سرما و گرما به استادیوم می‌روند اینها دلسوز پرسپولیس هستند نه آنهایی که در جلوی سیستم می‌نشینند و فقط دنبال تخریب کردن و فالوور جمع کردن هستند.

سرمربی باید حواسش باشد که حاشیه‌ها را جمع و جور کند

او خاطر نشان کرد: من از هواداران پرسپولیس می‌خواهم که صبور باشند. پرسپولیس تیم بزرگی هست و هر کسی که به این تیم می‌آید باید خیلی از خودش مراقبت کند، چون این تیم حاشیه زیاد دارد و بازیکنان بزرگی در این تیم حضور دارند، سرمربی باید حواسش باشد که حاشیه‌ها را جمع و جور کند. حتی سرمربی می‌تواند مدیریت حواشی را به دستیارش بسپارد و به مسائل فنی توجه کند تا بتواند دل میلیون‌ها طرفدار پرسپولیس را شاد کند.

تارتار بلد است رختکن پرسپولیس را کنترل کند

دهنوی درباره اینکه مهدی تارتار توانایی کنترل و اداره رختکن پرسپولیس را دارد، گفت: من شناختی که از تارتار دارم این است که در تیم‌های سابق خود اولین کاری که کرده این بود که رفاقت را بین بازیکنانش زیاد کرده است. یکی از عواملی که تارتار توانسته در تیم‌هایی که اسمی نبودند و بازیکنان اسم و رسم دار نداشتند، توانسته نتیجه بگیرد، این بوده که این مربی بلد بوده که رختکن را کنترل کند. مثلا هاشمیان یکی از دلایلی که نتوانست در پرسپولیس موفق باشد این بود که نتوانست رختکن را کنترل کند. علی رغم نظم وانضباطی که هاشمیان در تیم پرسپولیس حاکم کرده بود، اما اگر او می‌توانست رختکن را کنترل کند، به نظرم می‌توانست مدت طولانی در پرسپولیس مربیگری کند. همانطور که پروین، برانکو و گل محمدی چندین سال در پرسپولیس مربیگری کردند.

تارتار در صورت جمع نکردن حاشیه ها به سرنوشت بقیه مربیان دچار می شود

پیشکسوت پرسپولیس بیان کرد: با تمام احترامی که برای تارتار قائل هستم، اما با این مربی باید بداند که شرایط سختی در پرسپولیس دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور شاید بازیکنان پرسپولیس چندین ماه حقوق خود را دریافت نکنند و تارتار باید این مسائل را به بازیکنان گوشزد کند. اگر سرخپوشان وارد حاشیه شوند در آن صورت تارتار هم به سرنوشت مربیانی دچار می‌شود که کوتاه مدت آمدند و رفتند، چون برخی از مربیان با حاشیه‌ها نمی‌توانند کنار بیایند.

درست نیست که پرسپولیس را شعبه دوم گل گهر بنامیم

او درباره اینکه پرسپولیس به شعبه دوم گل گهر تبدیل شده و مهدی تارتار بیشتر بازیکنان خودش را به پرسپولیس آورده است، گفت: هر کسی که به پرسپولیس می‌آید حتما در حد و اندازه‌های این تیم است و لیاقتش هم دارد. البته این مهم است که بازیکنان جدید می‌توانند از این حواشی جان سالم به در ببرند یا نه! به هر حال سکو‌ها فوق العاده خطرناک هستند و برخی از بازیکنان فقط در حد تیم‌های میانه جدول هستند و در اندازه تیم‌های پرطرفدار نیستند. من نمی‌دانم سیاست دلال‌ها هست که یک بازیکن را در رسانه‌های خود بزرگش می‌کنند و همان بازیکن را آن قدر بالا می‌برند که باعث افت شدید آن بازیکن می‌شوند. رسانه‌ها باید بگذارند بازیکنان جدید عملکرد خود شان را در ۴، ۵ بازی نشان بدهند و بعد از آن عیارشان مشخص شد درباره شان مطلب بنویسند. بازیکنانی که به پرسپولیس و استقلال می‌آیند ۵ هفته زمان نیاز دارند تا خودشان را نشان بدهند. به نظرم بهتر است که پرسپولیس را شعبه دوم گل گهر نام نبریم، چون اینها هم فوتبالیست و بازیکنان قابلی هستند. به طور حتم این بازیکنان در گل گهر توانسته‌اند نظر مهدی تارتار را جلب کنند و الان هم با پرسپولیس قرارداد بستند.

در پرسپولیس و استقلال نمی شود جوان سازی کرد

دهنوی درباره اینکه پروژه جوانگرایی را در پرسپولیس نمی‌بینیم و بیشتر بازیکنان جذب شده ۳۰ سال سن دارند، گفت: به نظرم در تیم‌های پرسپولیس و استقلال نمی‌شود جوان سازی کرد و بازیکنانی باید به این تیم‌ها بیایند که سابقه بازی زیادی داشته باشند مخصوصا اگر ملی پوش باشند خیلی خوب می‌توانند خودشان را نشان بدهند. ما در فوتبالمان چیزی به نام جوانگرایی نداریم همانطور که در تیم ملی، بازیکنان بالای ۳۵ سال حضور دارند و همین‌ها به جام جهانی رفتند و الان هم قصد داریم که همین بازیکنان را به جام ملت‌های آسیا ببریم، چون خیال کردیم که در جام جهانی نتیجه خوبی گرفتیم. در صورتی که من قبلا گفتم که تیم ملی فوتبال در جام جهانی نتیجه نمی‌گیرد و از گروهش بالا نمی‌آید مگر اینکه اتفاقاتی بیفتد.

متاسفانه ما تنها کشوری هستیم که نمی‌توانیم جوانگرایی کنیم

او خاطر نشان کرد: تا زمانی که فوتبال ایران فقط به دنبال نتیجه باشد ما هیچ وقت نمی‌توانیم ساختارمان را با بازیکنان جوان بسازیم. عربستانی‌ها هم بازیکنان شاخص بالای ۳۵ سال اروپایی را آوردند و فوتبال خود را نابود کردند. یکی از دلایلی که عربستان مثل ما در جام جهانی نتوانست نتیجه بگیرد، استفاده از بازیکنان خارجی مسن در لیگش بود. متاسفانه ما تنها کشوری هستیم که نمی‌توانیم جوانگرایی کنیم. تا زمانی که طرفدار‌ها به این نتیجه نرسند که همه فوتبال نتیجه نیست. اگر ثبات وجود داشته باشد و بازیکنان جوان را در یک تیم جمع کنید بعد از ۲، ۳ سال مطمئن باشید جوابش را می‌گیرید.

تیم ملی فوتبال هیچ دستاوردی در جام جهانی به دست نیاورد

دهنوی بیان کرد: وقتی ما سرمربی در راس تیم ملی فوتبال خود گذاشتیم که ۱۰ سال هست جامی نگرفته است، اما برخی از رسانه‌ها این مربی را بزرگ کردند. در صورتی که به نظرم تیم ملی فوتبال هیچ دستاوردی در جام جهانی به دست نیاورد و همه چیز به عقب برگشت. ما همین طور داریم درجا می‌زنیم، چون به دنبال نتیجه هستیم. اگر ما در جام جهانی یک مرحله صعود می‌کردیم الان این توهین به شعور ۸۰ میلیون ایرانی بود، چون همه فهمیدند بازی کردن بازیکنان سن بالا سخت است. بازیکنان بزرگی مثل کریس رونالدو هم دیدید که کیفیتشان پایین آمده است و اینطور نیست که این بازیکنان با این سن و سال همانند جوانی خود بازی کنند. ما کار دفاعی را از زمان کی روش خوب یاد گرفتیم و ۸ سال خوب دفاع کردیم الان هم خیال می‌کنیم با دفاع کردن می‌شود تیم‌ها را شکست داد و اینطور نیست.



پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه مهدی تارتار در بین هواداران هم محبوبیت ندارد، گفت: اگر مسئولان پرسپولیس به تارتار اعتماد کردند باید به تمام هواداران هم بقبولانند که تارتار از لحاظ فنی می‌تواند در آینده به تیم ما کمک کند. اگر تارتار توانست نظر هواداران را جلب کند، در پرسپولیس موفق می‌شود، اما اگر در این کار ناموفق بود به سرنوشت هاشمیان دچار می‌شود. هاشمیان هم در دوران بازیگری خود شاید محبوب بود، اما در زمان مربیگری اش در پرسپولیس محبوبیت نداشت. مطمئن باشید که سکو خیلی برای بازیکن و مربی مهم است. تمام فکر و ذکر تارتار باید این باشد که حاشیه‌ها را جمع کند و اگر این کار را انجام بدهد در پرسپولیس موفق می‌شود.

تیم پرسپولیس با حاشیه عجین است

دهنوی بیان کرد: تیم پرسپولیس با حاشیه عجین است و سرمربی فقط باید از این منجلاب خودش را نجات بدهد، چون دلال ها، بازیکن معرفی می‌کنند و شاید سرمربی آن بازیکن را نخواهد و دلال‌ها سعی می‌کنند که سکو‌ها را ملتهب کنند. به هر حال سرمربی باید به حاشیه‌ها توجه نکند و به مسائل فنی فکر کند تا نتیجه بگیرد. با توجه به تغییرات زیادی که تارتار دارد در پرسپولیس به وجود می‌آورد باید هواداران پرسپولیس یک نیم فصل به تارتار زمان بدهند تا پرسپولیس را به سرانجام برساند.