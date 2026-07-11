باشگاه پرسپولیس به ۲ ملی پوش خود فرصت داده تا قراردادشان را با سرخپوشان تمدید کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که علی علیپور و میلاد محمدی بازیکنان ملی پوش پرسپولیس از سوی سایت ترانسفر مارکت بازیکن آزاد اعلام شدند، اما هنوز  این ۲  بازیکن از سرخپوشان جدا نشدند.  

شنیده می‌شود که باشگاه پرسپولیس به علیپور و محمدی فرصت ۲ روزه دادند تا بعد از  پایان زمان استراحت خود در تمرینات پرسپولیس حاضر شوند و قراردادشان هم با سرخپوشان تمدید کنند.  

گفته می‌شود کاسه صبر تارتار لبریز شد و او بیان کرده که اگر علیپور تمدید نکرد، سرگیف را می‌خواهم.

باشگاه پرسپولیس در نهایت مجبور است یکی از بین علیپور و سرگیف را حفظ کند. البته  اولویت تارتار، علی علیپور است،   اما با وجود پیشنهاد سقف پرداختی به این بازیکن، او کماکان در حال بررسی پیشنهاد دیگر تیم هاست.

پرسپولیس منتظر علیپور می‌ماند و اگر او سیستم قدیمی «پنهان شو و توضیح نده» را ادامه بدهد، باشگاه با سرگیف ادامه می‌دهد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
خبرهای مرتبط
پایانی بر دوران باشکوه کاپیتان؛
امید عالیشاه با توافق دوجانبه از پرسپولیس جدا شد
در مراسم امضای تفاهمنامه فدراسیون کشتی و باشگاه پرسپولیس؛
دبیر: امکانات فدراسیون کشتی متعلق به تمام ورزش ایران است + عکس
جدایی ۵ بازیکن از پرسپولیس
استقلالی سابق رسما پرسپولیسی شد
اورونوف به یک شرط در پرسپولیس می‌ماند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
آخرین اخبار
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دریاچه آزادی میزبان نیم‌فصل دوم لیگ کانوپولوی آقایان
گودرزی: به دنبال احیای فنون اصیل کشتی ایرانی هستیم
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
سرمربی سنگال اخراج شد
انتصاب سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی
دومین برد دختران والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان
زمان بازگشت طارمی و تمرینات المپیاکوس مشخص شد
ابوالفضل محمودی به مدال برنز جودو کاپ آسیا رسید
علیزاده: باید کیفیت والیبال ایران را به رخ حریفان آسیایی بکشیم
عطایی: تیم ملی در مسیر رشد است/ با انتقادهای زودهنگام تمرکز بازیکنان را نگیریم
استارت تیم ملی نوجوانان با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین در قهرمانی آسیا
میلاد سرلک به فولاد خوزستان پیوست
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان در راه مسابقات آسیایی چین
تقوی: حمایت از پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸ قطعی است
برنامه هفته پایانی لیگ ملت‌ها والیبال
حاج‌اسبویی: هدف‌مان قهرمانی در ناگویا و رسیدن به المپیک است+فیلم