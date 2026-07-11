باشگاه پرسپولیس به ۲ ملی پوش خود فرصت داده تا قراردادشان را با سرخپوشان تمدید کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که علی علیپور و میلاد محمدی بازیکنان ملی پوش پرسپولیس از سوی سایت ترانسفر مارکت بازیکن آزاد اعلام شدند، اما هنوز این ۲ بازیکن از سرخپوشان جدا نشدند.

شنیده می‌شود که باشگاه پرسپولیس به علیپور و محمدی فرصت ۲ روزه دادند تا بعد از پایان زمان استراحت خود در تمرینات پرسپولیس حاضر شوند و قراردادشان هم با سرخپوشان تمدید کنند.

گفته می‌شود کاسه صبر تارتار لبریز شد و او بیان کرده که اگر علیپور تمدید نکرد، سرگیف را می‌خواهم.

باشگاه پرسپولیس در نهایت مجبور است یکی از بین علیپور و سرگیف را حفظ کند. البته اولویت تارتار، علی علیپور است، اما با وجود پیشنهاد سقف پرداختی به این بازیکن، او کماکان در حال بررسی پیشنهاد دیگر تیم هاست.

پرسپولیس منتظر علیپور می‌ماند و اگر او سیستم قدیمی «پنهان شو و توضیح نده» را ادامه بدهد، باشگاه با سرگیف ادامه می‌دهد.