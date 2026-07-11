پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس یکی از گزینه های اصلی دستیاری مهدی تارتار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی جدید پرسپولیس به همراه دستیارانش کارشان را در پرسپولیس شروع کردند، اما تارتار همچنان در حال تکمیل کادر فنی خود هست تا نیمکت فنی سرخپوشان را کامل کند. 

در حالی که گفته می شود  رضا جباری مربی پایه پرسپولیس جزو گزینه های اصلی برای حضور در کادر فنی سرخپوشان است، اما هنوز مذاکره ای با این مربی انجام نشده است.  

طبق پیگیری های صورت گرفته  قرار است  وضعیت حضور یا عدم حضور رضا جباری در کادر فنی مهدی تارتار در هفته جاری  مشخص شود و پس از انجام مذاکرات احتمالی، تصمیم نهایی در این باره اتخاذ شود.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، رضا جباری
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