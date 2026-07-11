فرماندهی انتظامی استان کرمان از کشف ۲۵۰ کیلوگرم تریاک و مقادیر قابل‌توجهی سلاح و مهمات جنگی در رودبار جنوب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موقوفه ئی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی دقیق و مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکز استان و شهرستان رودبار جنوب و تعامل اطلاعاتی یکی از استان‌های هم‌جوار، یک محموله بزرگ مواد مخدر در شهرستان رودبار جنوب شناسایی و متوقف شد.

وی افزود: در این عملیات ضربتی،  ضمن توقیف یک دستگاه خودروی سایپا، مقدار ۲۵۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک،  ۲ نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران در بازرسی از خودروی متهمان، زرادخانه‌ای از سلاح‌های غیرمجاز، شامل: ۵ قبضه سلاح کلاشینکف، ۱ قبضه سلاح قناصه، ۱ قبضه سلاح دولول، ۱ قبضه تفنگ بادی و ۲ قبضه سلاح کلت کمری کشف و همچنین مقادیر زیادی مهمات، شامل: ۲۲۰ عدد فشنگ کلاشینکف، ۱۷۴ عدد فشنگ کلت و تجهیزات جانبی شامل : ۶ عدد خشاب کلاش، ۲ عدد خشاب کلت و ۱ عدد خشاب قناصه نیز از متهمان کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و دارندگان سلاح‌های غیرمجاز، تصریح کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد مخلان نظم و امنیت، آرامش جامعه را خدشه‌دار کنند.

منبع: پلیس کرمان 

برچسب ها: کشف مواد مخدر ، کشف سلاح
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