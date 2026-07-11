باشگاه خبرنگاران جوان - بهرنگ بابایی، با اشاره به فاصله حدود ۲۵ روزه تا اربعین حسینی(ع)، اظهار کرد: تمام تمهیدات لازم در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی برای میزبانی از زوار اربعین اندیشیده شده است.

وی افزود: در این شهرستان یازده هتل وجود دارد که از این تعداد دو هتل در مرز خسروی واقع شده‌اند و مجموعا ظرفیت اسکان حدود ۱۰۵۰ نفر را دارند.

رئیس میراث فرهنگی قصرشیرین با بیان اینکه همه این هتل‌ها فعال نیستند، تصریح کرد: با توجه به اینکه تا همین چندسال پیش مرز خسروی برای مدت حدود یک دهه تعطیل بود و پس از آن نیز زلزله ۱۳۹۶ خساراتی را به برخی از این واحدها وارد کرد، به همین دلیل این هتل‌ها، به غیر از دو هتل از چرخه فعالیت خارج شدند.

وی افزود: از اواخر دهه ۹۰ که مرز خسروی برای تردد زوار بازگشایی شد، تعدادی از هتل‌های قصرشیرین دوباره به صورت مقطعی به چرخه فعالیت بازگشتند.

بابایی تاکید کرد: از مجموع یازده هتلی که در این شهرستان وجود دارد، دو هتل به صورت مستمر در طول سال فعال هستند، اما برای ایام اربعین شش هتل دیگر به چرخه فعالیت باز می‌گردند.

وی ظرفیت اقامت این هشت هتل برای ایام اربعین را بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: خوشبختانه ظرفیت این هتل‌ها در کل ایام اربعین تکمیل می‌شود.

رئیس میراث فرهنگی قصرشیرین اضافه کرد: با فعال شدن هتل‌های قصرشیرین، زمینه اشتغال برای تعدادی از جوانان این شهرستان در ایام اربعین نیز فراهم می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا با وجود گذشت چندین سال از بازگشایی مرز خسروی، هتل‌های قصرشیرین کماکان به رونق گذشته خود بازنگشته‌اند، گفت: تا پیش از سال ۱۳۸۶ که مرز خسروی بسته شد، یازده هتل، ۱۰ میهمانسرا و ۱۵ زائرسرا در این شهر فعالیت می‌کردند و با توجه به رونقی که این واحدهای اقامتی داشتند، درخواست‌های بسیار زیادی برای راه اندازی زائرسرا داشتیم.

بابایی ادامه داد: علت اینکه در آن زمان مراکز اقامتی قصرشیرین تا آن میزان رونق داشتند، این بود که مرز خسروی تنها مرز تردد زوار داخل کشور به شمار می‌رفت و هر کاروانی که به مرز می‌آمد، یک شب را در مراکز اقامتی این شهرستان اسکان داشت.

وی تاکید کرد: پس از اینکه مرز خسروی به علت ناامنی‌های آن سوی مرز برای سالها بسته ماند، تعدادی دیگر مرز برای تردد زوار حسینی(ع) در کشور بازگشایی شد که این موضوع باعث شد زائرین بین مرزهای مختلف تقسیم شوند.

رئیس میراث فرهنگی قصرشیرین اضافه کرد: بعدها که مرز خسروی بازگشایی شد، به علت اینکه مرزهای دیگر نیز فعال بودند، تعداد زائرین این مرز دیگر به مانند گذشته نشد و از طرفی کاروانهایی که از کرمانشاه از این مرز تردد داشتند، شب را در قصرشیرین اسکان پیدا نمی‌کردند.

وی با بیان اینکه مقرر شده برای رونق دوباره مرز خسروی زائرین حدود ۱۰ استان شمال غربی و شمالی کشور از این مرز تردد کنند، عنوان کرد: اگر این سهمیه‌ای که به استان داده شده محقق می‌شد، می‌توانست بخشی از مشکلات هتل داران این شهرستان را حل کند، اما متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است.

بابایی یادآور شد: هتل‌های قصرشیرین همگی هتل‌های سه ستاره و همراه با کیفیت بالایی از نظر خدمات هستند و در صورتی که کاروان‌ها در این مرز توقف داشته باشند، به آنها تخفیف‌های خوبی نیز ارائه خواهند داد.

وی پیشنهادی هم برای خروج هتل‌های قصرشیرین از بن بست کنونی داد و گفت: با توجه به اینکه این مرز و مرز پرویزخان محل تردد بیماران عراقی هستند که برای درمان به ایران سفر می‌کنند، می‌توان تعدادی از هتل‌های این شهرستان را به هتل بیمارستان تبدیل کرد تا در زمینه توریسم درمانی فعالیت کنند.

منبع: ایسنا