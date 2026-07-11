شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای غم انگیز مردم انقلابی شهر مشهد مقدس در مراسم تشییع پیکر پاک و مطهر رهبر انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، خیابان‌ها و میادین بزرگ اسلامی به عشق وطن و رهبر انقلا اسلامی آمدند تا با دیگر بگویند نظام مقدس اسلامی همیشه جاودانه است و راه پر فروغ رهبر شهید انقلاب اسلامی همیشه ادامه دارد. در این مراسم شرکت کنندگان در شهر مشهد مقدس با سر دادن شعار‌هایی خواستار انتقام خون رهبر شهید انقلاب شدند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم وداع با پیکر پاک و مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: احمد صادفی - خراسان رضوی

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